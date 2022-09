Kolumne Landluft – Kommando Doppelbock Bei Fusionen wird viel zu wenig auf das künftige Wappen geachtet. Hier deshalb ein paar Vorschläge für das fusionswillige Wildberg. Jonas Gabrieli

Kühe sind auf den Gemeindewappen in der Region Winterthur nicht vertreten. Illustration: Ruedi Widmer

Die Behörden der Gemeinde Wildberg wollen eine Fusion prüfen, wie sie am Dienstag bekannt gaben. Alle Optionen, also sowohl Tösstal als auch Oberland, sollen nun geprüft werden. Ein Kriterium, das dabei nicht vergessen gehen sollte: das Wappen. Darauf wird nämlich viel zu wenig geachtet. Und das kann sich rächen.

Die Gemeinde Wildberg hat ja bekanntermassen einen schwarzen Bock auf goldenem Grund. Eine Fusion mit der Nachbargemeinde Russikon bietet sich da also nicht nur geografisch, sondern auch heraldisch an. Schliesslich kommt diese mit einem schwarzen Löwen auf goldenem Grund aus. Obwohl: Löwe und Bock? Wer dieses Fressen wohl gewinnt? Ohne Herdenschutzmassnahmen wäre dieses Wappen undenkbar. Und so ein Zaun in einem Wappen, das geht natürlich nicht, das wäre völlig überladen.

Das Wildberger Wappen. Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich

Neinnein, man müsste viel grösser denken und völlig überbewertete Kriterien wie «Kantonszugehörigkeit» über Bord werden. Schaffhausen läge als heraldischer Verwandter auf der Hand, neuer Name inklusive: Kommando Doppelbock! Eine Gondelbahn zwischen dem Tösstal und dem Rhein wäre eine touristische Attraktion. Aber natürlich wäre der Wildberger auch gegen den Schaffhauser Bock immer nur der Kleine. Namenstechnisch böte sich eine Fusion mit dem deutschen Wildberg im Schwarzwald an. Aber das ist wohl illusorisch.

Deshalb besser wieder etwas regionaler denken: Zusammen mit anderen Kleingemeinden wie Altikon oder Schlatt liesse sich ein fliegender Widder basteln. Und den gab es schliesslich schon in der griechischen Mythologie: Chrysomallos, den Widder mit dem goldenen Fell. Regelmässig scheren – zack! – wären die Finanzprobleme gelöst.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

