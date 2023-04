Streit um Nutzung am Zürichberg – Kommen doch Wohnungen aufs Zürcher Kispi-Areal? SP und GLP wollen das alte Kinderspital im Kreis 7 durch günstige Wohnungen ersetzen. Die Kantonsregierung war bisher dagegen. Doch nun schwenkt sie um – ein bisschen. Pascal Unternährer

Das Areal des Kinderspitals wird Ende 2024 frei. Nun soll es dreigeteilt werden. Archivfoto: Reto Oeschger

Eine frei werdende Grundstückfläche von rund 20’000 Quadratmetern mitten in der Stadt Zürich beflügelt die Fantasie. Auf einer derartigen Fläche könnten Hunderte Wohnungen erstellt werden. Zudem ist die Lage am Fusse des Zürichbergs attraktiv. Beim Grundstück handelt es sich um jenes des Kinderspitals, das im Herbst 2024 in die Neubauten in der Lengg umzieht.