Kommentar zum Ende Prigoschins – Leben und Tod des Warlords sind typisch für Putins Russland Für Verbrecher wie Jewgeni Prigoschin geht es lange steil nach oben – dann sterben sie Verbrechertode. Sonja Zekri

Wutrede gegen Russlands Armeeführung: Jewgeni Prigoschin im letzten Mai. Foto: Keystone

Was für ein Leben. Was für ein Tod. Gewaltsam beides, amoralisch, menschenverachtend. Gerade deshalb ist das Ende des Jewgeni Prigoschin durch den Absturz eines – in die Luft gesprengten?, abgeschossenen?, abgestürzten? – Privatflugzeugs fast zwangsläufig. Der Söldnerchef, der als Jugendlicher Jahre im Gefängnis sass und mit Hotdogs den Grundstein für ein Gastronomie-Imperium legte, blieb, was er immer war: ein Delinquent, ein Aussenseiter, so devot wie unberechenbar, so aggressiv wie berauscht von sich selbst.