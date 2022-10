Autobahnausbau in Winterthur – Kommission unterstützt radikale A1-Tunnel-Pläne des Stadtrats Die Verkehrskommission des Kantonsrats befürwortet eine Verlegung der Autobahn A1 in einen Tunnel durch den Ebnethügel. Ein wichtiges Verdichtungsgebiet könne so freigespielt werden. Rafael Rohner

Blick auf die Autobahn A1 bei Töss, die in den Ebnethügel (rechts) verlegt werden könnte. Foto: Madeleine Schoder

Die Autobahn A1 reisst von Zürich her eine Schneise in die Stadt. Das Quartier Dättnau mit seinen über 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird abgeschnitten und ist zu Fuss oder mit dem Velo nur mühsam erreichbar. Im Frühling hat der Winterthurer Stadtrat mit dem «Masterplan Winterthur Süd» eine radikale Vision präsentiert, um die Probleme zu lösen. Der Kern: Die Autobahn würde auf einem Stück von der Steigmühle bis ins Schlosstal in die Hügelflanke des Ebnet verlegt. Dadurch würde sich der ganze Stadtteil verändern. Wo vorher Autobahn war, entstünde Platz für Arbeitsplätze und neue Nutzungen. Die Idee erhielt damals Applaus von links bis rechts. Ein Knackpunkt sind die Kosten.

Auch in der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu) im Kantonsrat kommen die Pläne gut an. Eine Mehrheit setzt sich für die Variante mit Tunnel ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sie hat bei der Teilrevision des Richtplans eigene Anträge dazu eingebracht. Der Kommission sei eine stadtverträgliche Lösung «sehr wichtig». Man habe den Kontakt mit der Stadt Winterthur mehrfach gesucht, um die Koordination mit den Entwicklungsplänen für den Stadtteil Töss sicherzustellen.

Vorteile für die Bevölkerung

Konkret plädiert die Kommissionsmehrheit für einen Ausbau der Autobahn mit durchgehend sechs Fahrstreifen, eine Umgestaltung des Anschlusses Töss, die Verlegung der Autobahn in einen Tunnel, die Freilegung der Töss samt Stadtreparatur, eine Überdeckung Wülflingen sowie flankierende Verkehrs- und Begleitmassnahmen. Der Eintrag im Richtplan soll zunächst als Zwischenergebnis erfolgen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dies, weil vor allem der Tunnel und die Freilegung der Töss Anliegen seien, die noch planerisch zu vertiefen und mit dem Bund abzusprechen seien. Die Mehrheit in der Kommission findet, dass die Tunnellösung die negativen Folgen des Strassenverkehrs für die Winterthurer Bevölkerung am deutlichsten mildere und dadurch ein wichtiges Verdichtungsgebiet definitiv freigespielt werden könne.

Eine Minderheit in der Kommission (SVP und FDP) ist zwar ebenfalls für einen Spurausbau auf sechs Fahrstreifen, eine Überdeckung Wülflingen sowie flankierende Massnahmen. Die Tunnellösung wird aber nicht aufgeführt. Stattdessen sei Dättnau besser anzubinden und die Halbüberdeckung Schlosstal zu prüfen. Dies ermögliche eine direkte Festlegung im Richtplan und werde eine sicherere und raschere Lösung bringen, findet die Minderheit, da sie näher an der bereits mit dem Bund abgesprochenen Variante liege, aber Prüfaufträge in sensiblen Bereichen erteile.

