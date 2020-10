Steuererhöhung in Winterthur zu hoch – Kommission will Budget an Stadtrat zurückweisen Die Aufsichtskommission beantragt die Rückweisung des Budgets 2021 an den Stadtrat Winterthur. Der Grund: Die Steuererhöhung um sieben Prozentpunkte sei zu hoch.

Der Winterthurer Stadtrat muss sich wohl noch einmal mit dem Budget 2021 befassen. Foto: Marc Dahinden

Der Steuerfuss in der Stadt Winterthur soll von 122 auf 129 Prozent erhöht werden. Zu viel, findet die Aufsichtskommission. Sie hat nun beim Grossen Gemeinderat beantragt, das Budget an den Stadtrat zurückzuweisen.

Der Rückweisungsantrag ist im Rahmen der Beratung des Budgets 2021 gestellt worden. Nach einer intensiven Debatte habe die Kommission an ihrer Sitzung vom 19. Oktober 2020 den Antrag an den Grossen Gemeinderat mit klarer Mehrheit angenommen, das Budget an den Stadtrat zurückzuweisen, heisst es in der Mitteilung.

far