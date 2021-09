Verkehr in Turbenthal – Kommt auf der Tösstalstrasse bald Tempo 30? Der Kanton prüft eine Verlangsamung auf der Tösstaler Hauptachse – als Lärmschutzmassnahme. Gemeinderat Heinz Schwyter sieht darin eine grosse Chance. Rafael Rohner

Die Tösstalstrasse in Turbenthal soll in den nächsten Jahren saniert werden. Foto: Marc Dahinden

Die Sanierung der Tösstalstrasse ist in Turbenthal seit Jahren ein viel diskutiertes Thema: Der Kanton will die Hauptachse durchs Dorf in den nächsten Jahren in drei Etappen erneuern, die Strasse soll insbesondere für Velofahrer und Fussgänger sicherer werden. Der Baustart verzögerte sich dann aber mehrmals, vor allem wegen des geplanten Kreisels beim Abzweiger Richtung Wil.

Bis jetzt ging man davon aus, dass der Durchgangsverkehr auch nach den Bauarbeiten mit Tempo 50 durchs Dorf rollen wird. Doch das ändert sich jetzt. Denn der Kanton will die Lärmsituation auf der Strasse neu beurteilen und prüft derzeit verschiedene Lärmschutzmassnahmen, so auch die Verlangsamung auf Tempo 30. Ein definitiver Entscheid liege aber noch nicht vor, schreibt die Baudirektion auf Anfrage.

Zusätzlich prüft der Kanton, ob es technisch möglich wäre, einen «lärmarmen Belag» einzubauen. Unabhängig davon werde mit einem neuen Belag eine «akustisch wahrnehmbare Lärmreduktion erreicht».

Strassenraum aufwerten

Bei der Neubeurteilung spielt wohl auch ein politischer Vorstoss im Kantonsrat eine Rolle. Anfang September hat der Rat eine Motion von Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) überwiesen. Damit will er verschiedene Tempo-30-Projekte im Kanton voranbringen, indem dafür Geld bereitgestellt wird. Eine der Strassen, die im Vorstoss erwähnt werden, ist die Tösstalstrasse in Turbenthal. Ein Bericht aus dem Jahr 2015 kam zum Schluss, dass dort die Lärmbelastung über dem Grenzwert liegt.

Blick auf Turbenthal Richtung Rikon: Die Tösstalstrasse führt mitten durchs Dorf. Foto: Madeleine Schoder

Mit tieferen Geschwindigkeiten könnten nicht nur der Verkehrsfluss und die Sicherheit erhöht, sondern auch der Lärm reduziert werden, heisst es im Vorstoss. Im Vergleich zu Tempo 50 entspricht die Lärmreduktion laut Bundesamt für Umwelt «einer Halbierung des Verkehrs».

«Man kann auf dem Abschnitt in Turbenthal ohnehin selten Tempo 50 fahren.» Heinz Schwyter, Gemeinderat Turbenthal

Auch in der Stadt Winterthur und mehreren Gemeinden sind diverse neue Tempo-30-Zonen geplant. So auch in Turbenthaler Quartieren: Noch bis Ende Jahr sollen zwei grössere Tempo-30-Zonen signalisiert werden, die beide an die Tösstalstrasse grenzen. Die Stimmberechtigten haben dem Vorhaben im Juni an einer Gemeindeversammlung deutlich zugestimmt. Dies, nachdem ein ähnliches Anliegen 2012 noch deutlich scheiterte. Offensichtlich hat in der Gemeinde ein Umdenken stattgefunden.

Gemeinderat Heinz Schwyter (parteilos) sieht es als grosse Chance, dass der Kanton nun auch auf der Tösstalstrasse eine Temporeduktion in Erwägung zieht. «Mit Tempo 30 ist man bei der Gestaltung viel freier», sagt er. Ziel der geplanten Sanierung sei es, die Strasse auch als dörflichen Begegnungsraum aufzuwerten. «Das wäre mit einer Verlangsamung des Verkehrs viel besser möglich.» Zudem könne man auf der Tösstalstrasse in Turbenthal ohnehin selten mit Tempo 50 fahren. Fussgängerstreifen, Passanten und diverse Abzweiger etwa zu Migros oder Coop würden den Verkehr verlangsamen. «Der Zeitverlust für Durchfahrende wäre gering und der Verkehrsfluss besser.»

Hinzu kommt: Fussgängerstreifen und grössere Verkehrsinseln würden wegfallen, was das Projekt für Turbenthal laut Schwyter günstiger machen könnte. Im Turbenthaler Gemeinderat wurde das Thema noch nicht besprochen, Schwyter will es bei passender Gelegenheit einbringen. Zuständig für die Tösstalstrasse sei aber der Kanton.

