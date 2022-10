Boris Johnson könnte Comeback wagen – Kommt der «blonde Elefant» zurück? Vor sechs Wochen ist Boris Johnson aus dem Amt geschieden. Doch viele Tory-Mitglieder haben ihren Glauben an ihn nicht verloren und fordern lautstark: «Bring back Boris.» Einige Abgeordnete halten seine Rückkehr in die Downing Street 10 jedoch für reinen Wahnsinn. Peter Nonnenmacher aus London

«Raten Sie mal, wer seinen Job zurückwill!», frotzelte am Freitagmorgen der «Daily Mirror». «Boris Johnson plant ein sensationelles Comeback», tönte freudig die «Sun». Foto: Getty

Von den Wettbüros ist zunächst einmal Rishi Sunak zum Favoriten erhoben worden. Penny Mordaunt werden ebenfalls Chancen eingeräumt. Der Ex-Schatzkanzler und die gegenwärtige Ministerin für parlamentarische Angelegenheiten bemühten sich am Freitag in Westminster eifrig um Stimmen bei ihren Fraktionskolleginnen und -kollegen im Unterhaus, um den Erwartungen zu entsprechen, die man in sie setzt. Denn schon am kommenden Montag wollen Grossbritanniens konservative Abgeordnete versuchen, die Nachfolge für die gestürzte Partei- und Regierungschefin Liz Truss zu regeln. Und die Latte für potenzielle Nachfolger liegt hoch.