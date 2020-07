29. Minute

Gelbe Karte

Görtler (FCSG) zieht eine aggressive Grätsche voll durch und hebt dabei den Fuss an. Er trifft Kololli, der beinahe an ihm vorbeigezogen wäre. In der Folge legt sich Görtler gar mit Magnin auf der Zürcher Bank an. Für seine harte Aktion sieht der St. Galler zurecht gelb.