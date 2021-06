Delta-Variante unter Beobachtung

Wie wird die Delta-Variante überwacht?

Im Inland wird das Contact-Tracing intensiviert, «Wir wollen verhindern, dass die Delta-Variante im grossen Stil eingeschleppt wird», so Mathys. Dank tiefer Fallzahlen haben die Kantone dafür jetzt die Ressourcen. Um die Einschleppung aus dem Ausland zu verhindern und zu überwachen, werden die Reiserestriktionen und Massnahmen weiterhin aufrecht erhalten.

Die Situation in Grossbritannien sei aber nicht mit derjenigen in der Schweiz vergleichbar, sagt Mathys. Einerseits verwende man nicht dieselben Impfstoffe, andererseits fuhr Grossbritannien eine andere Strategie, einmal statt zweimal zu impfen.

Um die Einschleppung der Delta-Variante und die Ausbreitung in der Schweiz so lange wie möglich herauszögern zu können, würden die Schutzmassnahmen in der Schweiz wohl nicht so schnell aufgehoben.