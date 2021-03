Ski-Final in Lenzerheide – Kommt es zum grossen Kugelregen für die Schweiz? Viele Schweizer haben Aussichten auf den Disziplinensieg – zwei gar auf den Triumph im Gesamtweltcup. Der Final in Lenzerheide könnte zum Schaulaufen werden. René Hauri

Da rannten die Schweizer dreissig Jahre lang dem Gewinn des Nationencups hinterher – und jetzt ist normal geworden, was so lange unmöglich schien. Sie werden die Wertung wie im Vorjahr gewinnen. Ziemlich deutlich vor Österreich, das zuvor diese unheimliche Serie hingelegt hatte.

In jeder Disziplin stellen sie derzeit Sieganwärter und -anwärterinnen. In 62 Rennen gab es 58 Podestplätze. Selbst im Gesamtweltcup gibt es die Möglichkeit auf den Coup. Und das gleich doppelt.

Marco Odermatt liegt vor dem Final in Lenzerheide nur 31 Punkte hinter Alexis Pinturault, Lara Gut-Behrami 96 hinter Petra Vlhova. Sie könnten schon zum Auftakt am Mittwoch entscheidende Punkte gutmachen auf die Technikspezialisten – sofern das Wetter mitspielt. Die Abfahrten stehen auf der Kippe, beide Trainings wurden abgesagt, und am Mittwoch soll es schneien. Gingen dennoch beide grossen Kristallkugeln in die Schweiz, wäre es das erste Mal seit 1988, als Michela Figini und Pirmin Zurbriggen triumphierten. Überhaupt könnte es zu einem Kugelregen kommen. Eine Übersicht.