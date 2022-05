Auszeit von der Politik – Kommt Jacqueline Badran zurück? Die SP-Nationalrätin wollte aus gesundheitlichen Gründen bis zur Sommersession pausieren. Nun ist unklar, ob sie am Montag in Bern wieder dabei sein wird. Alessandra Paone

Jacqueline Badran hat an vorderster Front gegen die Abschaffung der Stempelsteuer gekämpft – und gewonnen. Foto: Simon Glauser

Mitte Februar kündigte Jacqueline Badran in einem Facebook-Post an, dass sie eine Politik-Pause einlegen werde – auf dringliches Anraten ihres Hausarztes. Sie selbst habe stets geglaubt, dass sich die hohe Arbeitslast irgendwie bewältigen liesse, teilte die Zürcher SP-Nationalrätin mit. Sie befolge allerdings die Ratschläge ihres Arztes. Als Grund für ihre Auszeit führte sie unter anderem auch eine «zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber der Politik» an. Die vielen Abwehrkämpfe der letzten Jahre, in die die SP gezwungen worden sei, hätten ihr physisch und psychisch zugesetzt.

Badrans Pause sollte ursprünglich bis zur Sommersession dauern. Diese startet nun am Montag. Doch noch ist unklar, ob die Nationalrätin dann wieder in Bern mit dabei sein wird. Auf Anfrage lässt das Generalsekretariat der SP ausrichten, dass Badran die Öffentlichkeit am Sonntag über die sozialen Medien über ihre weiteren Pläne informieren werde.

Badran hatte ihre Auszeit unmittelbar nach dem Nein des Stimmvolks zur Abschaffung der Stempelsteuer angekündigt. Für die 60-Jährige war das klare Abstimmungsresultat auch ein persönlicher Sieg. Sie war an vorderster Front gegen die Vorlage engagiert. Der Erfolg rührte die SP-Politikerin am Abstimmungstag zu Tränen. Vor laufender Kamera sagte sie: «Es war anstrengend. Es kostet Energie.»

