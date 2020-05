Neustart für Filme – Kommt jetzt das Kino-Revival? Laut Corona-Fahrplan des Bundesrates dürfen Schweizer Kinos ab 8. Juni wieder öffnen. Aber die Herausforderungen für die Branche sind enorm. Hans Jürg Zinsli

Hoffentlich bald in den Schweizer Kinos zu sehen: Die Hollywood-Grossproduktionen «Tenet», «Mulan» und «Wonder Woman 1984» (von links). Foto: Keystone

Rund einen Monat dauert es noch, bis die dritte Etappe der bundesrätlichen Lockerungen in Kraft tritt. Wenn alles gut läuft, dürfen ab 8. Juni auch die Kinos wieder öffnen. Es wäre ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Aber um diesen Schritt zu schaffen, muss die Filmbranche jetzt Siebenmeilenstiefel anziehen, denn es braucht aufwendige Vorbereitungen aller Art – immer mit dem Risiko verbunden, dass der Bundesrat am 27. Mai die Phase 3 noch verschieben oder absagen könnte.