Bundesrats-PK um 14:30 Uhr - Kommt jetzt die Zertifikatspflicht für Restaurants, Fitness und Museen?

Darüber entscheidet der Bundesrat

Der Bundesrat berät in seiner heutigen Sitzung die Einführung einer Zertifikatspflicht für öffentlich zugängliche Innenräume. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll ab Montag ins Restaurant, Museum, Fitnesscenter, Hallen- oder Thermalbad, Aquapark, Zoo, Billardhalle, Casino etc. dürfen. Wer sich nicht an die Zertifikatspflicht hält, kann mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bestraft werden.

In Fitnesscentern soll es Erleichterungen für Stammgäste geben, religiöse Veranstaltungen, Bestattungen und politische Anlässe bis 50 Personen sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen.

In Frankreich seit 9. August gang und gäbe: Ein Kellner kontrolliert das Covid-Zertifikat eines Restaurantbesuchers in Lille. Foto: François Lo Presti (AFP)

Gegen die Zertifikatspflicht wehren sich die beiden SVP-Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin. Sie befürchten Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation.

Ansteckungszahlen senken

Mit der Zertifikatspflicht will Berset das Übertragungsrisiko reduzieren, weil damit nur noch Personen zusammentreffen, die nicht ansteckend sind oder ein geringes Risiko aufweisen, ansteckend zu sein. In der Folge sollen so auch die Spitaleintritte Covid-Erkrankter sinken.