Start-up für Komposttoiletten – Kompotoi zügelt nach Winterthur Kompotoi verkauft und verleiht seit sechs Jahren mobile Komposttoiletten. Um weiter wachsen zu können, verlegt das Zürcher Start-up seinen Hauptsitz nach Winterthur. Delia Bachmann

Ein Kompotoi-Mitarbeiter lädt am neuen Sitz in Winterthur eine Komposttoilette auf die Ladefläche eines Autos. Foto: Christian Beutler (Keystone)

In einem Permakultur-Kurs baute Jojo Linder vor 14 Jahren erstmals eine Komposttoilette. Und lernte dabei, wie aus Fäkalien wertvolle Erde entsteht. Vor sechs Jahren gründete der heute 37-Jährige mit Kompotoi ein Start-up, das solche Toiletten verkauft und vor allem für Anlässe vermietet. Heute stehen bereits um die 500 Kompotois im Einsatz.

«Am alten Standort in Zürich-Altstetten platzten wir aus allen Nähten», sagt Linder. Darum zügelt die Firma derzeit nach Winterthur. Im Gewerbegebiet an der Zürcherstrasse 254 fand er in der Nähe der Autobahnausfahrt Töss ein grosses Lager. Die Büros seien bereits da, die Logistik grösstenteils noch in Zürich. «Hier haben wir Platz zum Wachsen», sagt Linder über den neuen Standort. Hier in der Halle sollen die Kompotoi gewaschen und neue gebaut werden.

Künftig will Kompotoi um die 20 Mitarbeitende am Hauptsitz in Töss beschäftigen. In Winterthur war die Firma mit ihren WCs aber schon vor dem Umzug präsent. Etwa an den Musikfestwochen. Der Geruch wird, anders als bei herkömmlichen Toitois, nicht mit Chemie, sondern mit Holzspänen als Einstreu bekämpft. In Winterthur will Linder aber nicht nur wachsen, sondern auch weiter forschen: «Die Toilette der Zukunft ist noch nicht erfunden.»

