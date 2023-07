Aufgefallen in Wila – Konditorei will mit Nussfladen ins Guinnessbuch Christian Deppeler Janz und sein Team planen einen Weltrekord. Am Wilemer Dorffest wollen sie den grössten Nussfladen der Welt herstellen. Roger Meier

Weltrekordversuch: Konditor Christian Deppeler Janz will am Wilemer Dorffest mit dem weltweit grössten Nussfladen auftrumpfen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der längste Schluckauf, die längsten Fingernägel, die meisten nicht bestandenen Fahrprüfungen – es gibt eigentlich nichts, was man nicht zu einem Weltrekord machen kann. Solange es sich gut vermarkten lässt.

Wieso also nicht den grössten Nussfladen der Welt machen, hat sich der Konditor Christian Deppeler Janz gedacht. Die Idee habe er Anfang Jahr gehabt, als er für seine Kundschaft «zig Bleche Fladen» herstellen musste, sagt er im «Zürcher Oberländer». Am Dorffest in Wila vom 18. bis 20. August will er die – Zitat – «Schnapsidee» umsetzen und 64 Quadratmeter Nussfladen zubereiten.

Eine Tonne Zutaten

Ein Riesenofen oder gar ein Flammenwerfer kommt beim Weltrekordversuch aber nicht zum Einsatz. An die 130 Bleche will Deppeler Janz mit seinem Team herstellen; das sind etwa 500 Kilogramm Teig für den Lebkuchen-Mantel und ebenso viel Füllung aus Wilemer Honig und Haselnüssen. Wäre der Nussfladen nicht aus dem Zürcher Oberland, würde man ihn wohl als Biberfladen bezeichnen.

Die 130 Fladen will der Konditor am Dorffest im ehemaligen Volg-Provisorium im neuen Zentrum Wila zusammensetzen – auf Festbänken, die sein Team wegen der Hygienevorschriften «speziell einpacken» werde. Vorbereitet und gebacken wird schon in der Vorwoche zum Fest. Einschränkungen im Sortiment wegen des Rekordversuchs gebe es nur wenige, sagt Deppeler Janz. Aufwendige Pralinés etwa werde man keine herstellen.

Guinness meldet sich nicht

Der rekordhungrige Konditor hat seinen Rekordversuch bei Guinness World Records angemeldet, der Organisation, die das Guinnessbuch herausgibt. Bis jetzt habe er allerdings nur eine Eingangsbestätigung erhalten, sagt er. Und die Zusage, dass sich jemand melden werde.

Ob der Monsterfladen ein Rekordfladen wird, hängt eigentlich nur davon ab, ob Guinness die Konditorei zum Weltrekordversuch zulässt. Konkurrenz gibt es keine. «Wir sind wohl die Ersten, die das probieren», sagt Deppeler Janz. Für viele ist der Wilemer Fladen ohnehin schon rekordverdächtig, wie ein Blick in die sozialen Medien zeigt: «Absolut der Beste», «es gibt keinen Besseren», «kann süchtig machen», lautet der Grundtenor in den Kommentaren.

Die Vorschuss­lorbeeren hat die Konditorei bereits erhalten. Verdienen wolle sie am Rekordfladen aber nichts. Sind die Unkosten gedeckt, soll der Erlös des Fladens laut Deppeler Janz gespendet werden. Eine Hälfte erhalte der Turnverein Wila, der 150 Jahre alt wird, die andere die Spitex Mittleres Tösstal.

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

