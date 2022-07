Kolumne «Lomo» – Konfrontationstherapie in der Stube Warum liegt die Glace im Keller näher als das Trampolin vor der Nase?, fragt sich der «Landbote»-Kolumnist. Johannes Binotto

Wenn das Trampolin schon mal dasteht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch wirklich benutzt wird – zumindest theoretisch. Archivfoto: Manuel Zingg

Seit einiger Zeit steht bei uns im Wohnzimmer ein Trampolin. Unsere familieninterne Überlegung dahinter war einfach: Wenn das Trampolin schon mal dasteht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch wirklich drauf gehen und damit uns und unserer Fitness etwas Gutes tun. Eine Art Konfrontationstherapie also – Verführung zum Sport durch Exposition.

Das klingt als Argumentation zwar durchaus überzeugend, gestaltet sich in der Realität dann aber doch nicht ganz so simpel. So hab ich bemerkt, dass ich persönlich auch Sachen, die offen rumstehen, offenbar problemlos ignorieren kann, um ihnen dann Sachen, die nicht offen rumstehen, vorzuziehen. Zum Beispiel nehme ich mir häufiger eine Glace, als dass ich auf dem Sportgerät hüpfe, und das, obwohl doch die Glace im Keller in der Gefriertruhe verborgen und das Sportgerät offen in der Stube liegt.

Funktioniert bei mir also einfach alles umgekehrt?

Funktioniert bei mir also einfach alles umgekehrt? Aber ich fürchte, auch das wäre ein Trugschluss: Wenn ich nämlich stattdessen den Glacekarton ins Wohnzimmer und das Trampolin in die Gefriertruhe stellen würde, dann wäre wohl noch immer die Glace Sieger.

Was unsere Konfrontationstherapie, in der sportliche Betätigung durch Gerätesichtbarkeit stimuliert werden soll, zusätzlich sabotiert, ist die Tatsache, dass gerade die Dinge, die wir dauernd vor der Nase haben, gerne unsichtbar werden. Der längst abgelaufene Gutschein am Kühlschrank, den wir deswegen nicht mehr sehen, weil er schon Jahre da hängt, ist dafür das perfekte Beispiel.

Und so verschmilzt auch das Trampolin mit der Zeit immer mehr mit der Einrichtung des Wohnzimmers und wird dadurch so unsichtbar wie der Teppich oder die Tapete. So wie jene Tiere, die an ihrer Umgebung vor allem nur das registrieren, was sich bewegt, so werde auch ich immer blinder für das Trampolin, das sich nicht regt.

Gut sichtbar ist hingegen nur, was ungewohnt ist. Weswegen wohl auch allfälliger Besuch bei uns viel stärker auf das Trampolin reagieren würde als wir, die wir ständig hier wohnen. Ich werde das bei der nächsten Einladung mal ausprobieren. Und wenn der Besuch dann eifrig bei uns in der Stube auf dem Trampolin hüpft, dann werd ich mir glaub eine Glace holen und dabei zuschauen.

