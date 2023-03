Reaktionen zu Trump-Anklage – Konkurrent Ron DeSantis stellt sich vor Donald Trump Mehrere Republikaner haben empört auf die Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump reagiert – allen voran sein grösster Kontrahent.

«Wenn das Rechtssystem als Waffe eingesetzt wird, um eine politische Agenda voranzutreiben, wird die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf gestellt»: Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. (Archivbild) Keystone/Phil Sears

Zahlreiche Weggefährten haben empört auf die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump reagiert und diese als Angriff auf die Demokratie dargestellt. Im folgenden einige Reaktionen auf Twitter:

«Empörend.» (Der Kongressabgeordnete und Trump-Vertraute Jim Jordan)

«Dieser Betrug der New Yorker Anklage gegen Präsident Donald Trump ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie extremistische Demokraten die Regierungsverantwortung als Waffe einsetzen, um ihre politischen Gegner anzugreifen.» (Der Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Steve Scalise)

«Die beispiellose Wahleinmischung des korrupten sozialistischen Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg ist eine politische Hexenjagd und ein dunkler Tag für Amerika.» (Die republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhauses, Elise Stefanik)

«Dies ist nicht nur die radikale Linke, die die Regierung als Waffe einsetzt, um ihre politischen Feinde ins Visier zu nehmen, sondern sie setzt die Regierung als Waffe ein, um sich in die Wahlen 2024 einzumischen, um Trump zu stoppen. Die einzige Lösung ist, es ihnen in den Rachen zu stopfen und ihn zurück ins Weisse Haus zu bringen!!! #MAGA» (Sohn Donald Trump Junior)

«Bei der heutigen Anklage gegen Donald Trump geht es nicht um das Gesetz. Es geht um Macht. Pure Macht. Es ist die Demokratische Partei, die der Nation sagt, dass sie vor nichts zurückschrecken wird, um das Ergebnis der nächsten Präsidentschaftswahlen zu kontrollieren. Es ist ein Angriff auf unsere Demokratie, schlicht und einfach.» (Senator Josh Hawley)

«Ich stehe an Trumps Seite!!!» (Abgeordnete Marjorie Taylor Greene)

DeSantis: «Rechtssystem als Waffe eingesetzt»

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, will ein mögliches Auslieferungsersuchen im Zusammenhang mit der Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump nicht unterstützen. «Wenn das Rechtssystem als Waffe eingesetzt wird, um eine politische Agenda voranzutreiben, wird die Rechtsstaatlichkeit auf den Kopf gestellt», schrieb der prominente US-Republikaner am Donnerstag auf Twitter.

Eine sogenannte Grand Jury in New York hat im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin für eine Anklage gegen Trump gestimmt. Trump lebt in Florida in seinem Anwesen Mar-a-Lago. Nach dem Recht Floridas kann der Gouverneur in einer Auslieferungsangelegenheit eingreifen, wenn diese angefochten wird. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Trumps Anwälte hatten bereits deutlich gemacht, dass Trump sich im Fall einer Anklage wahrscheinlich stellen würde.

DeSantis ist ein parteiinterner Konkurrent Trumps. Es wird erwartet, dass DeSantis als Präsidentschaftsbewerber für die Wahl im November 2024 antreten wird. Er wird als chancenreicher Bewerber eingeschätzt. Erklärt hat er sich bislang noch nicht. Trump hatte bereits vor mehreren Monaten offiziell verkündet, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt. DeSantis hatte zuletzt gegen Trump gestichelt, Trump hatte den Republikaner aus Florida daraufhin öffentlich attackiert.

Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, griff unterdessen den New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg an. «Während er routinemässig gewalttätige Kriminelle freilässt, um die Öffentlichkeit zu terrorisieren, hat er unser heiliges Rechtssystem gegen Präsident Donald Trump instrumentalisiert», schrieb er bei Twitter. McCarthy gilt als Trump-Verbündeter.

SDA/chk

