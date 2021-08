Nachhaltig kochen – Konservieren Sie, was das Zeug hält! Dieser Sommer vermiest uns nicht nur die Laune, sondern auch das Gemüse. Zeit, zu handeln. Nina Kobelt

Konservierter Sommer – das ist Nachhaltigkeit in Reinform. Foto: Getty Images

Der Sommer fiel bisher bekanntermassen ins Wasser – und das erst noch mehrfach. Hagelschlag und Regen haben, so liess der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) vor wenigen Wochen verlauten, Kabis, Zucchetti, Blumenkohl und Salat zugesetzt oder zerstört. Andere Kulturen standen im Wasser und verfaulten, aussäen war während des Dauerregens unmöglich, kurz: Unserem Land steht ein Gemüseengpass bevor, auch Rüebli und Zwiebeln, die man lange lagern könnte, sind zu wenig vorhanden.

Für Privathaushalte gibt es nun zwei Möglichkeiten: Man kauft Importgemüse, so wie es die Grossverteiler bereits heute tun – bis nächsten Frühling, so lange dauert der Engpass wahrscheinlich an.