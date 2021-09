Pfadi bezwingt Aufsteiger – Konstanz sieht anders aus Der Handball-Meister aus Winterthur behauptet sich gegen Aufsteiger Chênois Genf, wird sich auf den Heimsieg aber nicht viel einbilden können. Höhen und Tiefen prägten den Match. Urs Stanger

Spielmacher Kevin Jud war einer der solideren Winterthurer beim Heimsieg gegen Chênois. Deuring Photography

Trifft der Meister auf den Aufsteiger, ist die Ausgangslage klar. Allerdings war die ganze Sache an diesem frühen Sonntagabend in der Axa-Arena dann doch nicht so eindeutig. Das hatte zwei Gründe: Pfadi spielte nur in vereinzelten Phasen wie ein Meister und die Gäste aus Genf traten wie ein Aufsteiger auf, der in der höheren Liga zu Punkten fähig sein wird.

2:6 lagen die Winterthurer nach der ersten Viertelstunde zurück. Es hätte sie noch schlimmer erwischen können, wären Torhüter Dennis Wipf bis dahin nicht sieben Paraden geglückt. Zwei Tore aus zehn Angriffen und eine 3-2-1-Abwehr, die nicht über alle Zweifel erhaben war, führten dazu, dass Pfadi nicht zum ersten Mal in dieser Saison einem Rückstand nachlaufen musste. «Vieles war nicht gut», sagte Trainer Goran Cvetkovic zur Startphase. Vor allem bemängelte er die «Einstellung bei den Würfen»; der Abschluss wurde nicht konsequent gesucht.