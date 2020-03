Spieletipps für zu Hause – Hausmittel gegen den Corona-Koller In Zeiten von Corona lautet die Devise: zu Hause bleiben. Wir liefern Inspiration für Spiele mit der Familie, dem Partner, den WG-Gspäändli oder das virtuelle Treffen mit Freunden. Nina Thöny

Spiel gegen die Langeweile: Das Brettspiel Carcassonne erfordert strategisches Denken. Foto: Eva Kirchheim

Abgesehen von Spaziergängen oder Sport an der frischen Luft, findet die Freizeit derzeit in den eigenen vier Wänden statt. In den Medien konnte man lesen, dass spätestens ab Tag 11 in der Quarantäne der Koller folgt. Die folgenden Spieletipps sollen Abhilfe schaffen und daheim für Unterhaltung sorgen.