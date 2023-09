Korruption in der Ukraine

Ihor Kolomoiski gehörte zu denjenigen, die Politik und Wirtschaft in der Ukraine nahezu nach Belieben bestimmten. Und er war massgeblich daran beteiligt, dass Wolodimir Selenski 2019 Präsident wurde. Nun sitzt der Unternehmer, der einst in der Schweiz lebte, in Untersuchungshaft.