Hilfsorganisation aufgelöst – «Korruption ist keine Option für die weitere Arbeit» Mit Spenden aus der Region half der Verein Khaima Tausenden von Flüchtlingen im Nordirak. Weil sich die dortige Geheimpolizei einmischte, stellte Pfarrer Andreas Goerlich die Hilfe ein. Dagmar Appelt

Will mit Korruption nichts zu tun haben: Pfarrer Andreas Goerlich vor dem Banner der von ihm gegründeten Flüchtlingshilfe Khaima. Foto: PD

Hummus und Fladenbrot – für Andreas Goerlich und seine Organisation Khaima war das der Anfang vom Ende. Die irakische Geheimpolizei hatte eingeladen, aber der Pfarrer aus der Schweiz sollte die Rechnung bezahlen. Ein böses Erwachen für den 57-Jährigen, der regelmässig in seinen Ferien in den Nordirak reiste, um syrische und jesidische Geflüchtete zu unterstützen.

Am besagten Essen drängten ihn die Geheimpolizisten, er solle die Hilfsorganisation Khaima registrieren lassen. «Das hätte bedeutet, vor Ort ein Büro einzurichten und jährlich etwa ein Prozent der Spenden an den Staat abzuliefern», erzählt der reformierte Pfarrer von Neftenbach. Die Rechnung dieses Essens, bei dem sich eine Handvoll Männer die Bäuche vollgeschlagen habe, habe er aus eigener Tasche bezahlt. «Ich wollte keinesfalls Spendengelder dafür missbrauchen.»

Als Leiter des von ihm gegründeten Vereins unterstützte Goerlich die Geflüchteten seelsorgerisch und mit konkreten spendenfinanzierten Projekten. Dafür standen ihm jährlich rund 120’000 Franken zur Verfügung, die von Menschen in und um Winterthur gespendet wurden. So brachte er etwa während der Pandemie Masken und Desinfektionsmittel in die Camps. Oder er sorgte dafür, dass die von der Flucht erschöpften Menschen bei ihrer Ankunft ein Paket mit Hygieneartikeln erhielten. Er brachte Geld für notwendige Operationen und Medikamente aus der Schweiz mit und verteilte bei Minustemperaturen Pulswärmer, die hiesige Frauenvereine gestrickt hatten.

«Schweren Herzens» zurückgetreten

Dass der Staat aus der Flüchtlingshilfe ein Geschäft machen wollte, nahm Goerlich nicht hin. «Korruption ist keine Option für die weitere Arbeit», teilte er seiner Vereinsführung im vergangenen Jahr mit. «Ich habe mich schweren Herzens zum Rücktritt entschlossen, weil ich in den letzten Monaten feststellen musste, dass wir im Nordirak nicht mehr unter den gleichen ethischen und organisatorischen Bedingungen arbeiten können wie zu Beginn im Jahr 2016», heisst es dazu auf der Website des Vereins Khaima.

«Ausserdem hatten wir seit etwa einem Jahr Schwierigkeiten, Geld in den Irak zu überweisen.» Das habe schnelle Hilfe sehr erschwert. «Es tut mir sehr leid für die notleidenden Menschen und für unsere verlässlichen Partner, aber unter diesen Umständen ist es riskant, weiterzumachen», schreibt Goerlich weiter.

Die Folge seines Rücktritts war die einstimmige Auflösung des Vereins zum Jahresende 2022. Khaima sei ohne die tatkräftige Hilfe, die guten Kontakte und die Sprach- und Kulturkenntnisse seines Projektleiters nicht mehr handlungsfähig, schreibt der Vorstand auf der Website.

Sechs Fragen an Andreas Goerlich

Herr Goerlich, weshalb kam die Geheimpolizei gerade jetzt auf Sie zu? Andreas Goerlich: Offensichtlich waren ihre Einnahmequellen versiegt, da sich immer mehr Hilfsorganisationen aufgelöst hatten oder in die Ukraine abgewandert waren. Auf der Suche nach neuen Quellen stiess die nordirakische Geheimpolizei dann im vergangenen Jahr auf uns. Zuvor waren wir jahrelang unbehelligt unter ihrem Radar geflogen.

Sollte man aber das eine Prozent nicht opfern, um den Flüchtlingen weiterhin helfen zu können? Spendengelder dafür einzusetzen, hätte ich moralisch und ethisch nicht verantworten können. Aber viele Organisationen machen das tatsächlich. Man nennt das «Freundschaftspflege». In Deutschland gibt es Organisationen, die sagen, wie viel sie für das Büro und die Abgabe an den Staat brauchen, und Sponsoren, meist Firmen, kommen dafür auf. Mit solch speziellen Sponsoren würde ich das vielleicht auch machen.

Wo hat Khaima besonders geholfen? Wir haben gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Mikrokredite vergeben. Damit konnten sich Frauen zum Beispiel eine Nähmaschine kaufen und sich wieder eine Existenz aufbauen. Unsere Spezialität war Traumaarbeit. Für unser erstes Traumaseminar mit syrischen und jesidischen Geflüchteten sind wir von der UNO ausgezeichnet worden. Da sich die Männer aus diesen Kulturen schämen, zum «Irrenarzt» zu gehen, haben wir offiziell Zeichen-, Sport- und Englischkurse angeboten. Im zweiten Teil der Kurse haben unsere kurdischen Psychologinnen und Psychologen dann Taumaarbeit gemacht.

Haben Sie noch Kontakt zu den Flüchtlingslagern? Ja, ich habe immer noch viel Kontakt über Whatsapp und E-Mail. Die Teams und die Menschen in Not hoffen immer noch, dass das Ende unserer Flüchtlingshilfe nur ein böser Traum sei. Ich bekomme auch immer wieder Anfragen, zum Beispiel nach Medikamenten. Einer unserer Psychologen ist noch bis Mai für Notfalleinsätze angestellt. Ich versuche jetzt, Geld zu sammeln, um ihn bis Ende des Jahres noch bezahlen zu können.

Sie waren im Dezember ein letztes Mal in Kurdistan. Wie haben die Menschen dort reagiert? Viele sagten, dass sie das aus europäischer Sicht verstehen können. Aber für die Kurdinnen und Kurden ist es sehr schwer, zu sehen, wie die Hilfe jetzt versiegt.

Wie fühlt man sich, wenn nach all den Jahren des Engagements plötzlich alles vorbei ist? Tut sich ein Loch auf?

Nein, kein Loch, eher ein Schmerz. Wir haben Tausenden von Flüchtlingen geholfen. Ich bin sehr traurig, dass diese Hilfe nun nicht mehr möglich ist. Aber als Pfarrer habe ich genug zu tun. Und wenn ich noch einmal die Möglichkeit bekomme, dort mit Spendengeldern zu helfen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber ich würde nie mit leeren Händen gehen. Das wäre mir zu peinlich.

