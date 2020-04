Bei Neftenbach – Kosovare rast mit 168 km/h durch 80er-Zone Die Kantonspolizei Zürich erwischte am vergangenen Wochenende mehrere Personen, die mit ihren Autos deutlich zu schnell unterwegs waren – einer davon gar 83 km/h.

Die Kantonspolizei Zürich stoppt mehrere Schnellfahrer – auch in Berg am Irchel. Symboldbild: Marc Dahinden

Mit 168 km/h raste ein 29-jähriger Mann aus dem Kosovo am Samstag an Neftenbach vorbei. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritt er dabei um satte 83 km/h. Die Polizei verhaftete den Mann, der in Begleitung eines 17-Jährigen unterwegs war, auf der Stelle. Gegen ihn ist laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich ein Verfahren wegen eines Raserdelikts eröffnet worden. Nach der polizeilichen Befragung wurde er wieder aus der Haft entlassen.

Der Kosovare war aber nicht der Einzige, der auf jener Strecke deutlich zu schnell unterwegs war. Ein anderer Mann wurde mit 109 km/h statt der erlaubten 80 erwischt. Dieser wurde verzeigt.

Kontrollen auch bei Berg am Irchel

Gleich drei Schnellfahrer erwischte die Kantonspolizei Zürich bei Berg am Irchel im Bezirk Andelfingen. Ein 53-jähriger Schweizer passierte die Kontrollstelle mit 122 km/h. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein auf der Stelle ab, er muss sich wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Nicht gleich 122 km/h aber immerhin 106 km/h und 113 km/h hatten zwei andere Automobilisten, die ebenfalls in der Kontrolle der Kantonspolizei hängen blieben, auf dem Tachometer. Gegen sie wird an das zuständige Statthalteramt rapportiert, heisst es in der Mitteilung weiter.

( gvb )