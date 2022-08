Konzerne verlangen Zinsen in Millionenhöhe – Kostspielige Niederlagen der Wettbewerbshüter Intel, die Deutsche Telekom und weitere haben erfolgreich gegen EU-Wettbewerbsstrafen geklagt. Nun verlangen die Firmen eine Rückerstattung – und Zinsen in Millionenhöhe. Björn Finke

Kostspielige Verfahren riskiert: EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Foto: Virginia Mayo (Keystone)

Das könnte sehr teuer werden: Der amerikanische Chiphersteller Intel verlangt von der EU-Kommission Zinsen für eine Wettbewerbsstrafe, welche die Behörde dem Unternehmen 2009 aufgebrummt hatte. Denn im Januar hob das Gericht der EU diese Geldbusse über 1,06 Milliarden Euro auf, weil die Kommission das wettbewerbswidrige Verhalten nicht richtig belegt habe. Ende Februar erstattete die Behörde den Betrag zurück, aber die Amerikaner fordern Zinsen dafür, dass die EU von 2009 bis 2022 über gut eine Milliarde Euro verfügt hatte, die ihr nicht zustand. Das summiert sich nach Berechnung Intels auf 593 Millionen Euro.

Die Kommission lehnt das ab, doch der Konzern beruft sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2021, in dem die Richter dem spanischen Briefumschlag-Hersteller Printeos Zinsen für solch eine rückgezahlte Strafe zugesprochen haben – zu einem Zinssatz, der 3,5 Prozentpunkte über dem gültigen Leitzins der Europäischen Zentralbank liegen soll. Für das EU-Budget sind dieses Urteil und der üppige Zinssatz ein Risiko. Schliesslich verhängen die Wettbewerbshüter der Kommission immer wieder hohe Strafen, und ab und an werden diese nach Einsprüchen der Konzerne vor Gericht aufgehoben – Jahre später. Da kommt einiges an Zinsen zusammen.

Erst im Juni verwarf das EU-Gericht eine Geldbusse über fast eine Milliarde Euro gegen den US-Chipproduzenten Qualcomm von 2018. Vor zwei Jahren wiederum urteilten die Richter, dass Apple doch nicht, wie von der Behörde gefordert, gut 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nachzahlen müsse. Die zuständige Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager ging aber in die nächste Gerichtsinstanz.

Die Forderungen «tun richtig weh», sagt der Abgeordnete

Die Deutsche Telekom will ebenfalls vom Zinsurteil profitieren, wobei die Summen hier kleiner sind. Vor vier Jahren verringerte das EU-Gericht eine Wettbewerbsstrafe gegen das Unternehmen um 12 Millionen Euro, und die Kommission zahlte den Betrag prompt zurück. Die Telekom möchte allerdings auch Zinsen – und im vergangenen Januar befanden die Richter, dass die Behörde tatsächlich 1,8 Millionen Euro Zinsen überweisen müsse. Im März legte die Kommission allerdings Berufung dagegen ein.

Der deutsche CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber, der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion, wollte in einem Brief an Vestager wissen, wie die Dänin mit dem Risiko von Zinszahlungen umgehen werde. In ihrem Antwortschreiben erläutert die liberale Politikerin, dass sie Intels Forderung nach Zinsen «nicht als gerechtfertigt» ansehe. Dass Richter die Strafe von 2009 aufheben, bedeute nicht, dass die Kommission seitdem im Zahlungsverzug gewesen sei, argumentiert sie.

Dass die Wettbewerbshüter hochkarätige Wettbewerbsfälle verlören, sei laut dem deutschen EU-Parlamentarier Markus Ferber peinlich und schmerzhaft.

Zugleich weist Vestager in dem zweiseitigen Brief darauf hin, dass es zwei weitere Fälle gebe, in denen Wettbewerbsstrafen im dreistelligen Millionenbereich aufgehoben worden seien und die Konzerne nun Zinszahlungen verlangten. Hier geht es um die französische Pharmafirma Servier, die 2014 zu 331 Millionen Euro Geldbusse verdonnert wurde, sowie um die Fluggesellschaft British Airways, der die Wettbewerbshüter 2010 gut 100 Millionen Euro aufbrummten.

Ferber klagt, dass Vestagers Wettbewerbshüter «regelmässig hochkarätige Wettbewerbsfälle» verlören, sei «nicht nur peinlich, sondern wird langsam auch zum Haushaltsrisiko, denn Rückzahlungsforderungen im dreistelligen Millionenbereich tun richtig weh».

Fehler gefunden?Jetzt melden.