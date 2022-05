Zwischenfall im Parlament – Kot im Kantonsrat – Frau stört Ratsdebatte Eine unbekannte Frau stand plötzlich neben dem Rednerpult und deponierte dort ein Stück Kot. Sie war in den Saal gelangt, weil wegen der Hitze die Hintertür offen stand. Marius Huber

Leichte Irritation: Vorne Kantonsrat Amrein, hinten die Frau, die sich unbefugt Zutritt verschafft hatte. Screenshot: TA/Kantonsrat

Am Vordereingang zur Zürcher Messehalle, in der der Zürcher Kantonsrat tagt, stehen ein Metalldetektor und mehrere Polizisten. Da kommt so schnell niemand rein. Aber weil es in der Halle an diesem Montag sommerlich heiss wurde, war am Nachmittag plötzlich die Hintertür geöffnet.