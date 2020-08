24-Stunden-Tankstelle in Winterthur – Krach in Töss Anwohner fühlen sich unsicher, die Shop-Betreiber engagieren einen Sicherheitsmann und die Polizei sieht angeblich nur zu. Was ist da los an der Zürcherstrasse 62? Samantha Zaugg

Gastrobetrieb, Auto-Poser, Strassenlärm: Am Abend ist der Take-24 ein beliebter Treffpunkt – zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner. Bild: Samantha Zaugg



Dubiose Gestalten, Autos mit ausländischen Nummernschildern, Drogen. Paketdiebstähle sowie lärmende Menschen und Motoren bis tief in die Nacht. So schildern Anwohnerinnen und Anwohner die Situation rund um die 24-Stunden-Tankstelle in Töss. Eine Anwohnerin (Namen der Redaktion bekannt) spricht von einer aggressiven Stimmung rund ums Haus. «Als einmal ein Hausbewohner wegen des Lärms runterging und intervenierte, gingen gleich mehrere Personen auf ihn los.» Ein anderer Anwohner sagt, es sei extrem laut: «Ich wäre froh, wenn sich etwas tut.»