Interreligiöse Feier zur Pandemie – «Kraftstoff» aus der leeren Kirche Zürichs Religionsprominenz gab sich ein Stelldichein – ohne Publikum, aber mit dem ersten Auftritt von Bischof Bonnemain. Und dem Ziel, in der Krise Mut zu spenden. Anna Six

Mit Abstand vereint: Mitglieder des Interreligiösen Runden Tisches am Sonntag in der Predigerkirche. Vorne Regierungsrätin Jacqueline Fehr, hinten rechts Bischof Joseph Bonnemain. Foto: PD / Simon Spengler

Eine Minute dauerte der erste öffentliche Auftritt des neuen Bischofs von Chur in Zürich. Eine Minute, in der Joseph Bonnemain eine Kerze anzündete, leise zu sprechen begann und immer lauter wurde. Laut sagte er, auf dem grosse Hoffnungen ruhen, das gespaltene Bistum zu einen: «Wagen wir eine Geschwisterlichkeit, in der alle ausnahmslos integriert sind. Reissen wir die Mauern nieder, damit unsere Menschheit eine bessere werden kann.»

Dann trat er vom Pult zurück und in den Halbkreis der Frauen und Männer, die am Sonntagabend in der Predigerkirche vier Weltreligionen und den Staat vertraten: Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP), die katholische Synodalratspräsidentin Franziska Driessen, Pfarrerin Bettina Lichtler, die Rabbiner Noam Hertig und Ruven Bar Ephraim, Abt Geshe Thupten Legmen vom Tibet-Institut, der reformierte Kirchenratspräsident Michel Müller, der christkatholische Pfarrer Lars Simpson, Stefanos Athanasiou von den orthodoxen Kirchen des Kantons und Imam Sakib Halilovic.