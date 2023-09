Kraftwerke in den Bergen – Das Wallis greift nach Solarmillionen – doch eine Grüne sagt Nein Am Sonntag stimmt der Kanton darüber ab, ob neue Kraftwerke in unberührter Bergwelt gebaut werden dürfen. Brigitte Wolf ist dagegen. Und macht viele Walliser wütend. Philippe Reichen aus Sitten

Als Walliser Grüne hat Brigitte Wolf (56) kein Problem damit, sich zu exponieren. Jetzt wird sie heftig angefeindet. Foto: Olivier Maire (Keystone)

Raue Bergler mit sperrigen Charakteren ist Brigitte Wolf als gebürtige Bündnerin gewohnt. Doch wenn Sperrigkeit in persönliche Beleidigungen umschlägt, trifft das die 56-Jährige. Wolf lüge und flute «die Menschen mit Argumenten, die sie verwirren und misstrauisch machen», schrieb eine Kolumnistin am Samstag in der Zeitung «Walliser Bote». Sie bezichtigte die grüne Politikerin gar, «einen Teil unserer Alpenkultur zerstört zu haben». Harte, pauschale Vorwürfe, die Brigitte Wolf weit von sich weist.