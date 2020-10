Umzug mit 45 Mitarbeitenden – Kranfirma startet Bauarbeiten in Elsau Die Firma Wolffkran zügelt ihren Hauptsitz von Dällikon nach Elsau. Letzte Woche starteten die Bauarbeiten an der St.-Galler-Strasse. Nicole Döbeli

Erst fahren Bagger auf, später ziehen Kräne auf das Stück Land an der St.-Galler-Strasse in Räterschen. Foto: Enzo Lopardo

Auf 18’000 Quadratmetern baut sich die Firma Wolffkran an der St.-Galler-Strasse in Elsau einen neuen Hauptsitz. Am bisherigen Standort in Dällikon ist das international tätige Unternehmen nur eingemietet, und der Besitzer habe andere Pläne mit dem Land, erklärte Geschäftsführer Rolf Mathys. Seit letzter Woche sind die Bauarbeiten in Räterschen nun in vollem Gange.