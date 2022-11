Vogelzug über Winterthur – Kraniche rufen aus der Dunkelheit Am Donnerstagabend flogen Kraniche über Winterthur und Zürich. Die Rufe der Zugvögel waren weitherum zu hören. Rafael Rohner

Kraniche ziehen im Herbst von Skandinavien Richtung Süden. Foto: PD

Das Krächzen von Krähen ist im Winterthurer Quartier Veltheim oft zu hören. Am Donnerstagabend ertönten zwar ebenfalls laute Rufe von Vögeln, aber irgendwie klang das diesmal ungewohnt. Mehrere Passanten schauten verwundert in den Himmel, zu sehen war in der Dunkelheit allerdings nichts.

Eine Erklärung postete der Umweltnaturwissenschaftler Jonas Landolt auf Twitter. «Falls ihr komische Rufe vom Himmel hört: Es zieht gerade ein Trupp Kraniche über Zürich!», schrieb er. In einem weiteren Beitrag teilte er ein Video, auf dem die Rufe deutlich zu hören sind. Es sind dieselben Rufe, die in Winterthur ertönten.

Auch auf der Info-Zentrale für Ornithologinnen Ornitho.ch sind für den 3. November mehrere Beobachtungen von Kranichen über Winterthur aufgetaucht: «Rufender Trupp um 18.45 Uhr über Winterthur-Wülflingen», meldete jemand. Es muss eine grössere Zahl Vögel gewesen sein, denn ein anderer Vogelfreund meldet «zwei Trupps», ein Dritter: «grosser Trupp».

Kraniche ziehen jeweils im Herbst über verschiedene Routen in ihre Winterquartiere im Süden. Ein grosses Spektakel veranstalten die Vögel vor ihrem Abflug an ihren traditionellen Sammelplätzen an der Ostseeküste. Die Luft wird dann von nasalen Trompetenrufen erfüllt, wie sie auch in Winterthur zu hören waren. Die Schweiz liegt aber eigentlich ausserhalb der grösseren Zugrouten der Vögel, weshalb sie in der Schweiz nur in kleiner Zahl zu bewundern sind, wie es auf der Website der Vogelwarte heisst.

