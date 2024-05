Schweizer Krankenkassensystem – Viele sind von der Kom­plexität überfordert und bezahlen darum zu viel Wer eine tiefe Schulbildung oder einen Migrationshintergrund hat, ist öfters bei teuren Modellen versichert. Fachpersonen sehen die Verantwortung dafür unter anderem bei den Krankenkassen. Konrad Staehelin

Das Gesundheitswesen ist nicht nur politisch sehr komplex, sondern auch für viele Bürgerinnen und Bürger: Im Foto eine Pflegefachfrau im Berner Inselspital. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen Mehr Infos

Der Anstieg der Krankenkassenprämien in der Schweiz ist für weniger wohlhabende Personen belastend: Anders als die Steuerrechnung orientiert sich die Prämie nicht daran, wie viel jemand besitzt und verdient.

Drei Viertel der Leistungen in der Grundversorgung im Umfang von jährlich rund 50 Milliarden Franken finanzieren sich entweder aus diesen sogenannten Kopfprämien oder werden von den Patienten über die Franchise und den Selbstbehalt selbst bezahlt.

Dass die Prämien auf nächstes Jahr im Schnitt nochmals um 6 Prozent ansteigen könnten, wie vergangene Woche bekannt geworden ist, trifft also weniger wohlhabende Schichten absolut gesehen stärker als Reiche.

Die Prämienverbilligungen durch die öffentliche Hand ändern wenig an diesem Befund. Personen aus dem unteren Mittelstand geben oft deutlich mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Prämien aus. Die SP will dem mit ihrer Prämien-Initiative ein Ende bereiten, über die die Bevölkerung in anderthalb Wochen abstimmt.

Ein bisher kaum beachteter Fakt verschärft die ungleiche Verteilung der Last zusätzlich: Viele Personen, die tendenziell weniger vermögend sind, kennen die Möglichkeiten gar nicht, wie sie deutlich Krankenkassenprämien sparen können. Das zeigt ein Bericht des Gesundheitsobservatoriums Obsan, einer Anstalt des Bundes und der Kantone, das vergangenen Oktober Daten zur Beliebtheit verschiedener Versicherungsmodelle veröffentlicht hat.

Auch eine andere Studie stützt den Befund Ob die Zahlen aus dem Obsan-Bericht bis ins Detail die Realität in der Bevölkerung wiedergeben, ist nicht klar. Sie wurden per Online- und Telefonumfrage bei einer repräsentativen Gruppe von Versicherten erhoben, was die Möglichkeit für falsche Antworten zulässt. Laut dem Bericht ist schweizweit ein Drittel aller Personen im Standardmodell versichert. Weniger als ein Viertel ist es dagegen laut dem Bundesamt für Gesundheit, das jeweils die Versicherungen selbst befragt. Das scheint die präzisere Methode zu sein. Die beschriebenen Aussagen aus dem Bericht dürften im Grundsatz trotzdem zutreffen. Hinweise darauf finden sich in der Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamtes für Statistik. Deren letzte vollständige Ausgabe ist zwar hoffnungslos veraltet; sie stammt aus den Jahren 2015 bis 2017. Sie zeigt jedoch unter anderem, dass Singles und Paare ohne Kinder unter 65 Jahren im Schnitt höhere Prämien bezahlen, je weniger sie verdienen. (kst)

Laut diesen ist die Hälfte aller Personen in der Schweiz, die nur die obligatorische Schulzeit absolviert haben, nach wie vor im Standardmodell mit freier Arztwahl versichert. Dieses ist die teuerste Option und kostet teilweise über 100 Franken pro Monat mehr als Alternativen wie das HMO-, Hausarzt- oder Telemedizin-Modell. Von den 86 Prozent der Bevölkerung, die einen Sekundar- oder Hochschulabschluss haben, ist dagegen nur rund ein Drittel so versichert.

Nicht ganz so extrem ist der Unterschied bei Personen mit Migrationshintergrund: 40 Prozent aller Personen mit Migrationshintergrund sind im Standardmodell versichert, während es bei Personen ohne Migrationshintergrund 30 Prozent sind.

Zwei von fünf in der Schweiz lebenden Personen haben einen Migrationshintergrund. Sowohl sie als auch Personen mit tieferer Bildung sind tendenziell weniger wohlhabend als der Rest der Gesellschaft.

Mit anderen Worten heisst das: Hunderttausende Personen bezahlen höhere Krankenkassenprämien, obwohl sie in der Tendenz eher aufs Geld angewiesen sind.

Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen Mehr Infos

Die finanziellen Auswirkungen davon, das Standardmodell zu wählen, sind nicht bloss für die Individuen bedeutend, sondern auch volkswirtschaftlich. Grob gerechnet dürften die betroffenen Gruppen kumuliert mehrere Hundert Millionen Franken im Jahr mehr an Prämien ausgeben, als wenn sie bei der Wahl des Versicherungsmodells nicht von der Bevölkerungsmehrheit abweichen würden.

Es ist denkbar, dass Personen mit tiefem Bildungsstand oder mit Migrationshintergrund sich bewusst für eine grössere Wahlfreiheit und höhere Prämien entscheiden. Bloss ist es nicht plausibel.

Fachpersonen erklären den Befund vielmehr damit, dass Hunderttausende Personen im Land mit der Komplexität des Systems überfordert sind. «Personen mit hoher Bildung haben auch günstigere Handyverträge», sagt Pascal Pfister, Geschäftsleiter des Verbands Schuldenberatung Schweiz. «Es fällt ihnen leichter, sich im Dickicht zurechtzufinden, egal um welches Thema es geht.» Bei den Personen mit Migrationshintergrund komme die Sprachbarriere hinzu. (Lesen Sie hier unsere Berichterstattung von Anfang der Woche über die gestiegenen Krankenkassenschulden)

Nicht alle Kassen empfehlen günstige Modelle

Unter allen Personen, die sich bei den verschiedenen Schuldenberatungsstellen in der Schweiz Hilfe holen, kämpft ein Viertel mit administrativer Überforderung.

Hinzu kommt, sagt Pfister, dass Personen in finanziellen Schwierigkeiten oft kurzfristig denken. «Dass sie mit einem Wechsel auf das jeweils neue Jahr hin viel Geld einsparen könnten, kommt ihnen oft gar nicht in den Sinn.»

Dafür brauche es oft Hilfe von aussen, wie zum Beispiel eine Budgetoptimierung bei der Schuldenberatung, sagt Pfister. «Dass es sich aber um ein systematisches Problem handelt, dürfte auch vielen unserer Beraterinnen und Berater nicht bewusst sein», sagt Pfister.

Mit Felix Schneuwly vom Vergleichsportal Comparis sieht ein namhafter Fachmann aber auch eine Teilschuld bei den Krankenkassen. «Sie müssten die Versicherten aktiv darauf hinweisen, dass es günstigere Modelle gibt», sagt er. «Das tun jedoch noch nicht alle.»

Wer auf den Webseiten der drei grössten Krankenkassen der Schweiz nach Angeboten für die Grundversicherung sucht, sieht: Während CSS und Swica günstige Modelle als Empfehlung anpreist, zeigt Helsana die verschiedenen Modelle gleichberechtigt nebeneinander an.

Vermittler verdienen an Abschlüssen, nicht an Information

Schneuwly stellt auch ein Problem bei den Vermittlern fest, die im Auftrag der Kassen Policen verkaufen: «Sie kennen die Verträge zwischen Kassen und Ärztenetzwerken kaum und gehen davon aus, dass das Standardmodell ohne Einschränkungen besser ist.»

Diese Vermittler verdienten an Vertragsabschlüssen und nicht an guter und verständlicher Information, sagt Schneuwly. Insbesondere Personen mit Migrationshintergrund oder tiefer Bildung, die das System nicht durchblickten, liessen sich auf diese ein.

Eine Sprecherin des Krankenkassen-Verbands Curafutura, in dem unter anderem CSS und Helsana versichert sind, geht auf diese letzte Kritik nicht ein. Sie schreibt jedoch, es sei eines der strategischen Ziele des Verbands, mehr Personen in den alternativen Modellen zu versichern.

Konrad Staehelin ist Bundeshauskorrespondent für die Wirtschaftsredaktion. Ausserdem schreibt er über das Dossier Luftfahrt. Mehr Infos @KStaeh

Fehler gefunden?Jetzt melden.