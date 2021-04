Klassik in Winterthur – Kreativ bis in die Fingerspitzen Sie ist ausgesprochen neugierig: Die Pianistin Simone Keller spielt mit dem Musikkollegium das ergreifende Klavierkonzert «Introitus» der russischen Komponistenlegende Sofia Gubaidulina. Sibylle Ehrismann

Die Pianistin Simone Keller. Foto: Martin Etter

Sie hat die Experimentierlust im Blut. Die Pianistin Simone Keller spielt virtuose Stücke mit einer urwüchsigen Kraft und begeistert immer wieder mit eigenwilligen Musiktheaterproduktionen. Woher nimmt sie diese Lust am Ungewohnten? «Das weiss ich eigentlich selber nicht so recht», sagt Keller. «Das war bei mir schon immer so; seit ich Klavier spiele, wollte ich die Grenzen des Instruments erkunden und erweitern.»

Kommt dazu, dass Keller von Haus aus kein musikalisches Umfeld hatte. Aufgewachsen ist sie als Bauerntochter in der Nähe von Weinfelden, da war Musik kein Thema. Sie sei ein eher scheues Mädchen gewesen, das nicht viel redete. Doch als sie den Wunsch äusserte, ein Instrument zu lernen, wurde ihr das gewährt. Ihre grosse Begabung wurde bald erkannt und gefördert, so kam sie als Jungstudentin an die Musikhochschule Winterthur Zürich (heute ZHDK) und studierte dort nach dem Abitur in der Konzertklasse von Hans-Jürg Strub.