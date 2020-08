Wahlkampf in Winterthur – Kreisen um die Mitte Am Stadtrats-Podium des «Landboten» spielte Kandidat Urs Hofer (FDP) gezielt die Karte aus, die «Stimme der Wirtschaft» zu sein. Katrin Cometta (GLP) stellte er in die linke Ecke – sie konterte entschlossen. Till Hirsekorn

Am 23. August wird gewählt: Katrin Cometta (GLP) und Urs Hofer (FDP) treten um den freien Sitz im Stadtrat gegeneinander an. Foto: Enzo Lopardo.

In zehn «Ja oder Nein»-Fragen gab es nur eine kleine Differenz: Dass die zwei Kandidierenden für den frei werdenden Stadtratssitz von Barbara Günthard-Maier (FDP) politisch grosse Schnittmengen haben, ist bekannt. Am «Landbote»-Wahlpodium am Dienstagabend im Technopark verkauften sich Katrin Cometta (GLP) und Urs Hofer (FDP) als eingemittete Konsenspolitiker. Bei der Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie bei gesellschaftspolitischen Fragen gerieten sie allerdings aneinander.

Cometta strikter bei Gender-Fragen

Klare Unterschiede gibt es in Gleichstellungsfragen. Hofer ist gegen eine Frauenquote. «Man sollte die Besten einstellen. Ich hoffe, dass das in Zukunft mehr Frauen sind.» Cometta redete lieber von «Zielwerten» und forderte, dass einzelne Departemente sich erklären müssen, wenn sie diese nicht erreichen. Frauenförderung in den unteren Chargen? Teilzeit-Modelle bei der Polizei? Dafür sprachen sich beide aus.

Stichwort Stadtpolizei: Sollten auch Ausländerinnen und Ausländer anheuern können? Hofer findet Nein, Cometta Ja: «Wir haben einen Personalmangel bei der Stadt. Die Polizeischule ist streng und selektiv. Ob sich jemand eignet, ist keine Frage des Passes.» Hofer erwiderte: «Es geht um die Ausübung von staatlicher Gewalt. Dazu gehört auch ein Bekenntnis zum Staat.» Wer für die Polizei infrage komme, der könne sich auch einbürgern lassen.

Ähnlich verliefen die Linien beim Thema Stimmrecht für Ausländer auf Gemeindeebene. Hofer positionierte sich vorsichtiger. Er wolle dies «a priori nicht ausschliessen». Er finde aber, dass dies von den Ausländern proaktiv angestossen werden müsste, etwa über eine Petition. Cometta hielt fest: «Wer Steuern zahlt und sich engagiert, soll mitbestimmen können.»

Fazit: Gesellschaftspolitisch fährt Cometta einen leicht liberaleren Kurs, in Gender-Fragen tritt sie resoluter auf. Dazu, dass bei einer Wahl Hofers nur noch eine Frau im Stadtrat sässe, sagte sie: «Dann gäbe es ein Ungleichgewicht. Frauen wären nicht mehr angemessen vertreten.»

Hofers Trumpf

Sticheleien gab es bei den Fragen zur Wirtschaftspolitik und den städtischen Finanzen. Die Wirtschaftsverbände empfehlen Hofer – und dieser inszenierte sich als Stimme der Wirtschaft. Deren Anliegen seien vom Stadtrat in den letzten Jahren höchstens angehört worden, mehr aber auch nicht. «Auch die Grünliberalen haben sich da nicht gerade hervorgetan.» Cometta konterte, sie habe als Kantonsratskandidatin vor einem Jahr immerhin eine Empfehlung der Handelskammer erhalten. «So links kann ich also nicht sein.»

Dass Velofahrer bei Rot rechts abbiegen dürfen, würde Katrin Cometta lieber heute als morgen einführen. Bild: Enzo Lopardo.

«So links kann ich also nicht sein.» Katrin Cometta, GLP

Hofer brachte auch die Start-ups ins Spiel, also schnell wachsende Jungfirmen, die in fünf Jahren eine «hübsche Zahl an Jobs» kreieren könnten. Er unterstützt als Jurist den lokalen Start-up-Hub Home of Innovation im Rieter-Areal und hat dort auch Geld eingeschossen. Cometta ihrerseits betonte, dass sie sehr wohl ein «offenes Ohr» habe für Jungunternehmen. Und mit ihrem Sitz in der Oberaufsicht der ZHAW «sehe, was laufe»: «Man muss den Start-ups Raum geben. Beim Obertor zum Beispiel oder im Technopark.»

Einig waren sich die beiden darin, dass man wieder mehr Arbeitsplätze und gute Steuerzahler an die Eulach locken müsste. Winterthur sei attraktiv, aber noch immer «zu sehr Wohnstadt», fand Hofer. Dabei zeigte er auch auf House of Winterthur, von dem er sich «weniger Strategie und mehr Präsenz nach aussen» wünsche. «Wir haben alles, was das Glatttal auch hat.»

«Die Wirtschaftsverbände wurden, wenn überhaupt, bisher im Stadtrat höchstens angehört». Stadtratskandidat Urs Hofer. Foto: Enzo Lopardo.

«Bei House of Winterthur braucht es mehr Präsenz nach aussen.» Urs Hofer, FDP

Ein Patentrezept, die Standortqualität zu stärken, lieferten beide nicht. Cometta blieb mit ihrem «gesamtheitlichen Ansatz» vage. «Positiv über Winterthur reden!», «die Stärken betonen und ausspielen!», fanden beide. Doch den nächsten kleinen Seitenhieb verteilte Hofer dann bei der Finanzpolitik. «Dazu habe ich von der GLP bis heute nichts Konkretes gehört.» Laut Prognosen steuert die Stadt per 2022 auf ein 31-Millionen-Defizit zu – vor Corona-Effekten.

«Wo würden Sie sparen?», fragte Michael Graf, der Leiter der Stadtredaktion beim «Landboten», der mit Redaktorin Elisabetta Antonelli moderierte. Hofer würde beim Stellenwachstum der Stadtverwaltung ansetzen. Die letzte Lohnerhöhung beim Personal hätte er zudem auf 0,8 statt 1,6 Prozent gesenkt. Auch eine Sanierung ihrer Pensionskasse für 230 Millionen Franken könne sich die Stadt nicht leisten. Cometta blieb ungefährer. Sie nannte «Schule und Soziales» als die grössten Kostenblöcke, wohlwissend, dass der Spielraum der Stadt hier beschränkt ist: «80 Prozent sind von oben gesteuerte Ausgaben.» Die wichtigen Weichen würden im Kanton gestellt, weshalb man dort weibeln müsse. «Der Soziallastenausgleich ist ein zentrales Anliegen.» Lokalpolitisch wollte sie nicht vorgreifen. Im Stadtrat würde sie die einzelnen Massnahmen evaluieren. «Ziel muss es sein, dass wir einen gewissen finanziellen Spielraum behalten.»

Fazit: In Wirtschafts- und Finanzfragen positionierte sich Hofer klarer und wagte sich aus der Komfortzone. Seine Rolle als «Stimme der Wirtschaft» spielte er gezielt aus. Cometta parierte, als sie in die linke Ecke gedrängt wurde. «Ich habe bewiesen, dass ich mehrheitsfähige Lösungen herbeiführen kann. Darum geht es doch!»

Welcher Weg in Klimapolitik?

Beim Thema Verkehr und Umwelt zeigte Cometta mehr Flagge. Schon zweimal ist sie bei einer Klimademo mitmarschiert. Bei nachhaltigen Energieprojekten müsse die Stadt auch gewisse finanzielle Risiken eingehen. Das Wärme-Verbundprojekt Aquifer hätte sie vor drei Jahren jedenfalls nicht gestoppt. Punkto Verkehr machte sie eine klare Ansage: «Wir müssen den Individualverkehr runterbringen und auf ÖV und Langsamverkehr umsteigen. Dann könnten diejenigen, die das Auto wirklich brauchen, auch flüssig fahren.» Am liebsten gleich einführen würde sie das Rechtsabbiegen für Velofahrer bei Rot.



Auch Hofer befürwortet Veloschnellrouten oder eine Verkehrsdosierung am Stadtrand. Bei Umweltthemen wolle er weniger regulieren, sondern lenken. Beim Verkehr plädiere er für Mobility-Pricing, beim Thema Energie glaube er fest an die Innovationen aus der Cleantech-Branche. Ansetzen würde vor allem bei den «grossen Kisten», bei der Gebäudesanierung etwa. Klar sei: «Netto null bis 2050 wird ein steiler, steiler Weg.»

Fazit: Cometta zeigte sich bei den Themen Umwelt und Verkehr entschlossener. Hofer steht für den weniger dirigistischen Kurs der FDP. Gehässig war die Wahl-Debatte zu keinem Zeitpunkt. Vor dem Podium flachsten die beiden miteinander, danach stiessen sie beim Apéro miteinander an. Und doch blieb der Eindruck: GLP und FDP sind sich nah und doch so fern.