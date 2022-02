Telefondiplomatie in Ukraine-Krise – Krieg bleibt «eindeutig eine Möglichkeit» US-Präsident Biden und sein französischer Kollege Macron haben versucht, im Telefongespräch mit Putin die Lage zu entspannen. Doch der russische Präsident bleibt reserviert. Hubert Wetzel aus Washington , Nadia Pantel aus Paris

Hat am Samstag erneut mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert: US-Präsident Joe Biden. Foto: AP

Mehr als eineinhalb Stunden telefonierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Wochenende mit seinem russischen Amtskollegen Putin. Der Élysée teilte danach mit, Macron habe Putin zu verstehen gegeben, dass «ein ernsthafter Dialog nicht mit einer Eskalation vereinbar» sei. Und er habe ihm erneut gesagt, die westlichen Partner seien «entschlossen zu handeln», sollte Russland militärisch gegen die Ukraine vorgehen. Gleichzeitig hätten Macron als auch Putin ihren «Willen ausgedrückt, den Dialog fortzusetzen», um ein Umsetzen der Verträge von Minsk zu erreichen, die in der Ostukraine Frieden bringen sollten. Zudem wolle man über die «Bedingungen für Sicherheit und Stabilität in Europa» sprechen.