Krieg in der Ukraine – Gegenoffensive stockt, russischer Kommandant ist skeptisch Amerikanische Geheimdienste bezweifeln laut einem Medienbericht den Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive. Ein russischer Kommandant traut der eigenen Armee keinen Sieg mehr zu. Nicolas Freund

Ame­ri­ka­ni­sche Ge­heim­diens­te rech­nen nicht da­mit, dass es der Ge­gen­of­fen­si­ve der ukrai­ni­schen Ar­mee ge­lingt, die be­setz­te Stadt Me­li­topol zu er­rei­chen. Das be­rich­tet die «Wa­shing­ton Post». Die Zei­tung be­zieht sich auf ei­ne an­ony­me Quel­le aus dem US-Ge­heim­dienst­ap­pa­rat. Laut die­ser wür­de die ukrai­ni­sche Ar­mee we­gen der star­ken rus­si­schen Be­fes­ti­gun­gen und der aus­ge­dehn­ten Mi­nen­fel­der in der Re­gi­on wahr­schein­lich schon meh­re­re Mei­len vor Me­li­topol nicht wei­ter vor­rü­cken kön­nen.

Wenn sie zu­trifft, dann be­deu­tet die­se Ein­schät­zung im We­sent­li­chen, dass die Ge­gen­of­fen­si­ve ihr Haupt­ziel, die von Russ­land be­setz­te Land­brü­cke zur eben­falls be­setz­ten Halb­in­sel Krim zu un­ter­bre­chen, wahr­schein­lich nicht er­rei­chen wird. Me­li­topol ist ein stra­te­gisch wich­ti­ger Ver­kehrs­kno­ten­punkt und gilt als «Tor zur Krim». Ein Ein­ge­ständ­nis, dass ei­ne Rück­erobe­rung der Stadt miss­lingt, hät­te weit­rei­chen­de Fol­gen für den ge­sam­ten Krieg. Ex­per­ten ge­hen davon aus, dass ein ukrai­ni­scher Durch­bruch zum Asow­schen Meer ver­mut­lich den Zu­sam­men­bruch gro­sser Tei­le der rus­si­schen Ar­mee in der Ukrai­ne zur Fol­ge hät­te.

Seit Mo­na­ten kon­zen­triert sich des­halb die ukrai­ni­sche Ar­mee darauf, ei­ne ent­spre­chen­de Schwach­stel­le in den rus­si­schen Ver­tei­di­gungs­li­ni­en zu fin­den. Ab­ge­se­hen von klei­ne­ren Ge­län­de­ge­win­nen und der Be­frei­ung ei­ni­ger Dör­fer wa­ren die­se klei­nen Vor­stö­sse von oft nur ei­nem Dut­zend Sol­da­ten bis­her aber nicht er­folg­reich. Nach an­fäng­li­chen Ver­lus­ten in den Mi­nen­fel­dern und durch Luft­an­grif­fe hält die ukrai­ni­sche Ar­mee die vom Wes­ten ge­lie­fer­ten Kampf- und Schüt­zen­pan­zer gröss­ten­teils zu­rück, es könn­te al­so sein, dass ein gro­sser An­griff ukrai­ni­scher Ver­bän­de erst noch be­vor­steht. Es kur­sier­ten aber eben­falls schon seit ei­ni­gen Mo­na­ten Ge­rüch­te, wonach in Tei­len der ame­ri­ka­ni­schen Re­gie­rung nur noch mit ge­rin­gen Rück­erobe­run­gen durch die ukrai­ni­schen Streit­kräf­te ge­rech­net wird.

Die rus­si­sche Ar­mee ist der­zeit al­ler­dings auch kaum zu grö­sse­ren An­grif­fen in der La­ge. Wenn nun die ukrai­ni­sche Ge­gen­of­fen­si­ve end­gül­tig zum Still­stand kä­me, wür­de der Krieg wahr­schein­lich in ei­ne neue Pha­se der Stel­lungs­ge­fech­te ein­tre­ten oder ganz ein­frie­ren. Die­se Mög­lich­keit brach­te laut dem In­sti­tu­te for the Stu­dy of War nun auch ein rus­si­scher Kom­man­dant, der an der Front im Sü­den im Ein­satz sein soll, er­neut ins Spiel. Er geht in ei­nem Post auf Te­le­gram davon aus, dass die rus­si­sche Ar­mee die Ukrai­ne nicht mi­li­tä­risch be­sie­gen und auch kei­ne Städ­te be­set­zen kön­ne. Der Rus­se er­war­tet ei­nen Zu­stand, der we­der Krieg noch Frie­den ist, al­so wo­mög­lich dem von 2015 bis 2022 schwe­len­den Kon­flikt im Don­bass äh­nelt – nur in we­sent­lich grö­sse­rem Mass­stab. Für die Ukrai­ne wä­re das ei­ne schwie­ri­ge Si­tua­ti­on, da je­der­zeit wie­der mit ei­nem Auf­flam­men des Krie­gs ge­rech­net wer­den müss­te.

