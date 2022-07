Traditionsfirma aus Winterthur – Krisen befeuern das Geschäft mit Kachelöfen Seit 100 Jahren und über vier Generationen baut die Familie Heusser Kachelöfen. Heute profitiert ihr Geschäft von Greta Thunberg, Corona und dem Ukraine-Krieg. Fabienne Grimm Madeleine Schoder (Fotos)

Ein Unternehmen – drei Generationen: Jakob, Andrin und Michael Heusser teilen die Leidenschaft für Cheminées und Kachelöfen. Foto: Madeleine Schoder

Im Ausstellungsraum der Firma Heusser Feuer & Keramik flackert in einem Cheminée ein Feuer. Michael Heusser nennt das die «Sonne in den eigenen vier Wänden.» Die Wärme, das Licht, die Geräusche – das alles gebe einem ein gutes Gefühl. Seit 2017 leitet der gelernte Ofenbauer, Plattenleger und diplomierte Hafnermeister gemeinsam mit seiner Frau Lara Heusser das in Töss ansässige Unternehmen, das Cheminées, Speicheröfen und Ganzhausheizungen verbaut und Platten verlegt.