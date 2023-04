Bildungsdirektion eröffnet Untersuchung – Kanton will Zürcher Krisen-Berufsschule durchleuchten Die Bildungsdirektion schaltet im jahrelangen Streit an der Technischen Berufsschule Zürich einen externen Anwalt ein. Die Gewerkschaft schliesst Streiks der Lehrpersonen nicht aus. Daniel Schneebeli

An der Technischen schwelt seit Jahren ein Streit zwischen Schulleitung und Lehrerschaft. Foto: Silas Zindel

Am Montag hat sich Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Die Mitte) in den erbitterten Streit an der Technischen Berufsschule Zürich (TBZ) eingeschaltet. Über einen schriftlichen Aushang im Lehrerzimmer kündigt sie eine Administrativuntersuchung an. Beauftragt hat Steiner den externen Rechtsanwalt Michael Budliger.