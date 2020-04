Spitäler ohne Vorbereitungsgeld – Krisenbudgets der Kantone geben Rätsel auf Die Kantone haben es versäumt, genügend Betten und Material für den Pandemiefall bereitzustellen. Nun wird Kritik an der undurchsichtigen Finanzplanung laut. Jacqueline Büchi

In der Einfahrtshalle der Ambulanz im Kantonsspital Baselland wurde eine erweiterte Notfallabteilung eingerichtet. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Rund 4250 Betten fehlten in den Schweizer Spitälern, um eine Epidemie bewältigen zu können. Diesen Befund tippte Thomas Zeltner, ehemaliger Chef des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Ende 2018 in seinen Computer. Auch der nötige Minimalstock an Medizinprodukten und Labormaterialien stehe nicht bereit, warnte er in dem Gutachten, das er im Auftrag des Verteidigungsdepartements erstellte.