Slalom von Chamonix – Kristoffersen schlägt zurück – Aerni wieder stark Nach dem 1. Lauf des zweiten Slaloms von Chamonix ist Luca Aerni als Vierter bester Swiss-Ski-Fahrer. Henrik Kristoffersen führt.

Alles im grünen Bereich für Luca Aerni: Der Walliser greift nach dem Podest. Foto: Erich Spiess (Keystone)

Nach dem Feuerwerk vom Vortag mit den Rängen 2, 4 und 6 folgt beim zweiten Slalom von Chamonix die Ernüchterung. Mit einer Ausnahme: Luca Aerni. Der Walliser hatte am Samstag eine beeindruckende Aufholjagd gezeigt und war vom 26. auf den 4. Platz vorgestossen, am Sonntag nun geht er als Vierter in den 2. Lauf. Nur neun Hundertstel beträgt sein Rückstand auf einen Podestplatz. Erst einmal in seiner Karriere, am 22. Dezember 2017, war Aerni auf ein Weltcuppodest gefahren.

Die restlichen Schweizer liegen weiter zurück. Ramon Zenhäusern, gestern Zweiter und heute mit Startnummer 1 gestartet, wurde Elfter und liegt zumindest noch in Lauerstellung. Knapp eine Sekunde beträgt sein Rückstand auf Henrik Kristoffersen, den Halbzeitführenden. Auch der 14. Rang von Marc Rochat ist angesichts seiner hohen Startnummer 38 bemerkenswert.

Daniel Yule dagegen kam mit den schwierigen Bedingungen in Chamonix nicht zurecht und wird als 24. früh zum zweiten Lauf starten. Das gilt auch für Sandro Simonet, der ihn als 30. sogar eröffnen wird. Loïc Meillard und Tanguy Nef schliesslich schieden aus – nach starken Zwischenzeiten.

Für Kristoffersen ist die Halbzeitführung nach zuletzt enttäuschenden Auftritten ein lang ersehntes Ausrufezeichen: Letztmals war der Norweger kurz vor Weihnachten auf einem Slalom-Podest gestanden. Auf Rang 2 liegt der Einheimische Alexis Pinturault, Dritter ist der beständige Österreicher Marco Schwarz. In allen sechs Slaloms, die im Januar anstanden, hat er das Podest erreicht.

Der zweite Lauf von Chamonix beginnt um 12.30 Uhr.

