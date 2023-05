Chinesische Botschaft in Bern – Kritik an Alt-Bundesrat Ueli Maurer nach Besuch bei Chinas Botschafter Der ehemalige Finanzminister sprach gemäss einer Mitteilung über «Wirtschafts-, Finanz- und Industriethemen». Bundesrat oder EDA hatten keine Kenntnis über den Besuch.

Am 12. April traf sich der chinesische Botschafter in der Schweiz, Wang Shihting, mit dem ehemaligen Schweizer Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Chinesische Botschaft in der Schweiz

Alt-Bundesrat Ueli Maurer hat am 12. April dem chinesischen Botschafter in Bern einen Besuch abgestattet. Die Botschaft machte dies am Dienstag öffentlich. Am selben Tag stimmte der Nationalrat verstärkten Beziehungen zu Taiwans Parlament zu. Die Bundeskanzlei teilte mit, der Besuch sei ohne Mandat erfolgt.

Maurer und Botschafter Wang Shihting tauschten sich ausführlich über die «innovative strategische Partnerschaft» sowie «die Wirtschafts-, Finanz- und Industriekooperation» zwischen den Ländern aus, wie die chinesische Botschaft auf ihrer Internetseite schrieb. Zuerst berichtete die Zeitung «Blick» am Donnerstag über den Besuch.

Maurer zeigte sich den Botschafts-Angaben zufolge bereit, weiterhin einen Beitrag zur Vertiefung der «freundschaftlichen Beziehungen» zu leisten. Der Botschafter wies auf die bilateralen Beziehungen hin.

Die Botschaft bezeichnete Maurer im Titel ihrer Mitteilung im Internet korrekt mit alt Bundesrat, im Text selbst aber als Bundesrat.

Kein Mandat des Bundesrats

Vizekanzler und Bundesratssprecher André Simonazzi liess auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilen, dass der Besuch nicht im Namen des Bundesrats oder der Schweiz erfolgte, da kein Mandat der Landesregierung vorlag.

Auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) war demnach nicht informiert. «Es handelte sich um einen privaten Besuch von alt Bundesrat Ueli Maurer», schrieb die für solche Fragen zuständige Bundeskanzlei.

Im weiteren verwies sie auf das «Aide-mémoire», den Verhaltenskodex für Bundesräte. Eine Bestimmung darin regelt in erster Linie Erwerbstätigkeiten ehemaliger Bundesrätinnen und -räte. Sie sollen nach ihrem Ausscheiden auf Tätigkeiten verzichten, bei denen Interessenkonflikte aufgrund ihres früheren Amts entstehen könnten.

Das Amtsgeheimnis bleibt bestehen. Weitere Reglungen in Bezug auf Treffen früherer Bundesräte gibt es nicht. Darüber hinaus kommentiert die Bundeskanzlei den Besuch Maurers nicht.

Kritik im Parlament

Franz Grüter (SVP/LU), der Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK-N), sagte Keystone-SDA, in Asien und besonders China seien persönliche Beziehungen wichtig. Darum gehe er davon aus, dass Maurer als Privatperson in der Botschaft persönliche Kontakte pflegte. Es gebe keinen Grund, warum der alt Bundesrat das nicht tun dürfte.

Anderer Ansicht war Nationalrat und APK-Mitglied Fabian Molina (SP/ZH): Das gehe gar nicht. Die zuständigen Gremien müssten abklären, was Maurer in der chinesischen Botschaft wollte. Würde dieser sein früheres Amt zur Förderung privatwirtschaftlicher Geschäfte nutzen, wäre das fragwürdig. In einem solchen Fall müsste der Verhaltens-Kodex präzisiert werden.

Nationalrat und Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (VS) bezeichnete den Besuch als unsensibel. Maurer habe zwar als Mitglied der Ethikkommission des olympischen Verbands ein offizielles Mandat. In dieser Funktion hätte er die Botschaft durchaus besuchen dürfen, hätte das aber ausweisen müssen.

Zudem hätte sich das Gespräch um Sport- und nicht um Wirtschaftsthemen drehen müssen. Und unter der Schweizerfahne wie auf dem von der Botschaft veröffentlichen Foto hätte Maurer erst recht nicht sitzen dürfen, sondern höchstens unter der olympischen.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.