Propaganda in China – Kritik von Frauen ist unerwünscht Chinas vorwiegend männliche Führung sieht sich von Expertinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen bedroht – und reagiert mit heftigen Angriffen, vor allem im Netz. Lea Sahay aus Peking

Duldet keine Kritik von oppositionellen Frauen: Chinas Präsident Xi Jinping. Foto: Ng Han Guan (Keystone)

Vicky Xu posiert für die Kamera. Sie trägt ein bauchfreies Sporttop unter knallrotem Hosenanzug, hat den Rücken durchgedrückt, eine Hand in die Hüfte gestemmt. Ihr Kopf ist erhoben, sie blickt direkt in die Kamera. Letztes Jahr, schreibt die Journalistin unter das Foto auf Twitter, hätten die Kommunistische Partei Chinas und ihre Unterstützer ihr Leben zerstört. «Aber ich bin wieder auf die Beine gekommen.» Darunter hat sie den Artikel in der australischen Tageszeitung «The Australian» veröffentlicht, mit der sie über die letzten Monate gesprochen hat. Peking habe sie zum Schweigen bringen wollen, heisst es da. «Aber ganz ehrlich, ich kann diese Mächte nicht gewinnen lassen.»