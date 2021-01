Verkehr in Henggart – Kritisiertem Gemeinderat sind die Hände gebunden Der Henggarter Gemeinderat hat die Zufahrt zu einer neuen Überbauung bewilligt, obwohl er dagegen ist. Doch ihm sind rechtlich die Hände gebunden. Markus Brupbacher

Blick von Süden her auf das Gelände in Henggart, das überbaut werden soll. Foto: Marc Dahinden

Wer Häuser baut, der wird Verkehr ernten. Wo Leute hinziehen, da gibt es mehr Autos. Und sind in einem Wohnquartier mehr Fahrzeuge unterwegs, führt das bisweilen zu Unmut – wie zum Beispiel in Henggart.

Am südlichen Dorfrand im Gebiet «Am Bach» ist eine Überbauung mit drei Wohnhäusern geplant. In der Tiefgarage sind 23 Parkplätze vorgesehen. Die Autos sollen von Norden her über die Rebbergstrasse und eine Sackgasse zu den neuen Häusern fahren. Der Verkehr würde also durch den Dorfkern geführt.

Gelb eingefärbt ist das Grundstück «Am Bach», wo drei Häuser gebaut werden sollen. Südlich davon verläuft die Rietstrasse, im Norden die Rebbergstrasse. Von dort aus verläuft eine Sackgasse zur Erschliessung des Baugrundstücks. Ganz rechts ennet der Dorfstrasse ist das Schulgelände zu sehen. Kartenausschnitt: Gemeinde Henggart

Gegen diese Zufahrt wehrt sich ein Anwohner. Er will, dass die Überbauung von Süden her über die Rietstrasse für den Verkehr erschlossen wird. In einem Leserbrief bezeichnet er den Henggarter Gemeinderat als «unverantwortliche Behörde». Er interessiere sich «in keiner Weise» für die Sicherheit der Schulkinder. Auch jene der Dorfbewohner im Ortskern sei dem Rat «anscheinend völlig egal». Dass er die Zu- und Wegfahrt über den Dorfkern bewilligt habe, darüber «kann man wirklich nur den Kopf schütteln».