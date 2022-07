Mit Backrezepten auf Reisen – Kroatischer Strudel In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Štrukli. Heidrun Pschorn

Štrukli: Von süss bis pikant. Foto: Heidrun Pschorn

Zagorski Štrukli oder Štruklji finden sich hauptsächlich traditionell in Nordkroatien, in den Regionen rund um Zagreb, und können vielseitig gebacken oder auch im Wasser gekocht werden. Der handgemachte, kissenförmige Teig kann mit einer Füllung aus Hüttenkäse oder anderem Käse, Eiern, Rahm und Zucker als Dessert serviert werden. Ohne Zucker und mit etwas mehr Salz wird Štrukli auch als Vor- oder Hauptspeise gegessen. Jetzt gehts aber los!



Rezept:

Teig:

250 g Mehl

50 g Butter (weich)

1 Ei

½ TL Salz

1 EL Öl

0,5 dl Wasser

Füllung:

300 g Frischkäse

250 g Rahmquark

etwas Abrieb von einer Bio-Zitrone

2 EL Zucker

2 Eier

Prise Salz

Zum Bestreichen:

etwas flüssige Butter

2-3 EL Crème fraîche

3 EL Vollrahm

Zubereitung Teig:

Mehl mit der weichen Butter, Öl, Salz, Wasser und dem Ei mischen und alles zu einem glatten Teig kneten. Am besten geht das mit den Händen. In einer Klarsichtfolie eingepackt den Teig für eine halbe Stunde ruhen lassen.



Zubereitung Füllung:

Den Frischkäse und den Quark in ein Passiertuch geben und die Flüssigkeit auswringen. Dann in einer Schüssel mit einem Schwingbesen mit den restlichen Zutaten vermischen. Alles zugedeckt in den Kühlschrank stellen.

Fertigstellung:

Den Teig auf einem bemehlten grossen Tuch ganz dünn auf ca. 55 x 45 cm ausrollen. Mit einem Messer oder Pizzaschneider den Teig der Länge nach halbieren. Den Teig mit etwas flüssiger Butter bestreichen. Am unteren Rand einer Teighälfte ca. alle 3-4 cm einen gehäuften Esslöffel der Füllung auf den Teig geben. Den Teig mithilfe des Tuches um die Füllung rollen. Die Naht nach unten legen. Mit dem Pizzaschneider oder einem Messer in einzelne, je 8 cm lange Teigtaschen schneiden und an den Enden sehr gut zusammendrücken. Mit der zweiten Teighälfte genau gleich fortfahren . Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen und die Form mit den Teigtaschen füllen. Die Štrukli mit Butter bestreichen. Crème fraîche und Vollrahm mischen und damit alles übergiessen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 30-35 Minuten backen.



Tipp: Am besten schmecken sie direkt aus dem Backofen! Pikant mit einem Salat servieren. Wir gehen jetzt in die grosse Sommerpause und sind Anfang September wieder zurück.



