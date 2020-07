14. Minute

Tor

Tooooooooor für YB!!! Martins bringt die Gäste in Front. Der Mittelfeldspieler erhält den Ball fast an der Grundlinie und zieht einfach mal ab. Sion-Goalie Fickentscher erwischt er damit komplett auf dem falschen Fuss und trifft in der nahen Ecke.