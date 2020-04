Jahresbericht Kantonsspital Winterthur – Coronavirus reisst Loch in Winterthurer Spital-Kasse 2019 verzeichnete das Kantonsspital Winterthur einen Anstieg der Zahl der Behandlungen und schliesst mit einem Gewinn von über 29 Millionen Franken. Die Corona-Krise kostet das KSW nun aber 5 Millionen pro Woche. Fabio Lüdi , SDA

Das KSW verzeichnete 2019 einen Gewinn von über 29 Millionen Franken. Archivbild: Urs Jaudas

Das Coronavirus fordert die Spitäler – auch finanziell. Weil die nicht notwendigen Behandlungen für mehrere Wochen gestrichen wurden, reisst das Virus grosse Löcher in ihre Kassen.

Beim Kantonsspital Winterthur (KSW) beispielsweise fehlen für die Zeit des Behandlungsstopps 50 Prozent der Erträge. Pro Woche habe der Ertragsausfall rund 5 Millionen Franken betragen, schreibt das KSW in einer Mitteilung vom Dienstag.

Der Behandlungsstopp galt ab dem 21. März, der Ertragsausfall dürfte insgesamt also rund 25 Millionen betragen. Die Corona-Pandemie werde im Jahresabschluss 2020 ihre Spuren hinterlassen. Die Liquidität des Spitals sei jedoch nicht gefährdet, betonte das KSW.

Erfolgreiches letztes Jahr

Doch das Kantonsspital Winterthur (KSW) kann sich auch freuen: Im letzten Jahr wurden rund 28’000 Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber 2018, dem letzten Rekordjahr. Der Ertrag aus ambulanten Behandlungen (172 Millionen Franken) stieg zudem erstmals auf über die Hälfte des Ertrags aus stationären Behandlungen (335 Millionen Franken). Insgesamt erwirtschaftete das KSW einen Gewinn von 29,1 Millionen Franken. Im Jahr davor betrug dieser noch 18,9 Millionen Franken. Das schreibt das KSW in seinem Jahresbericht 2019.

Grund für die Zunahme ist der steigende Bedarf in der Region. Die Bevölkerung wächst und wird immer älter. Viele Patienten seien gleich von mehreren Erkrankungen gleichzeitig betroffen. Der Ertrag aus stationären Behandlungen stieg um 1,5 Prozent auf 335 Millionen Franken.

Gewinn dank «Einmaleffekten»

Die Gewinnsteigerung sei aber in erster Linie auf «positive Einmaleffekte» zurückzuführen. Tatsächlich rechnet das KSW in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Gewinnrückgang. 2021 werde die Zeit der hohen Gewinne «endgültig vorbei» sein. Zudem werde die Corona-Pandemie grosse Auswirkungen auf den diesjährigen Abschluss haben und das KSW «bis an seine Grenzen» fordern. So verzeichne das Spital seit Mitte März einen Ertragsausfall von 50 Prozent. Das entspreche fünf Millionen Franken pro Woche. Das KSW testete bisher, Stand Sonntag, insgesamt 189 Personen positiv auf Covid-19. 81 davon wurden stationär behandelt.