Kantonsspital Winterthur – KSW-Chefarzt wird Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes Urs Karrer, Chefarzt der medizinischen Poliklinik am Kantonsspital Winterthur, übernimmt per sofort die Nachfolge von Manuel E. Battegay in der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. Thomas Münzel UPDATE FOLGT

Urs Karrer, Chefarzt am Kantonsspital Winterthur, hat schon mehrfach öffentlich Stellung bezogen zum Umgang der Behörden mit der Pandemie. Foto: Marc Dahinden

Im Corona-Fachgremium des Bundes, der Covid-Taskforce, hat es in den letzten Wochen gleich mehrere prominente Abgänge gegeben. Vor wenigen Tagen folgte ein weiterer Rücktritt. Infektiologe Manuel Battegay vom Unispital Basel, Vizepräsident der Taskforce, gab bekannt, dass er zurücktreten und sich wieder vermehrt auf die Klinikleitung konzentrieren werde. Jetzt ist klar, wer seine Nachfolge per sofort antritt: Es ist der Winterthurer Chefarzt Urs Karrer. Er leitet die medizinische Poliklinik am Kantonsspital Winterthur.

Als klinischer Infektiologe habe sich Karrer seit Beginn der Pandemie sehr intensiv mit den verschiedenen virologischen, epidemiologischen und spitalhygienischen Fragen rund um den neuen Erreger beschäftigt, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantonsspitals. Karrer ist seit April 2020 Mitglied der Gruppe Immunologie der Taskforce.