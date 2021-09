Coronavirus in Winterthur – KSW führt Zertifikatspflicht für Besucher ein Das Kantonsspital Winterthur verlangt ab Freitag von allen Besucherinnen ein Covid-Zertifikat. Gleichzeitig teilt das KSW mit, dass wegen Covid-Patienten die Intensivstation voll ausgelastet ist. Andrea Thurnherr

Archivbild: Madeleine Schoder

Wer seine Verwandten und Freunde im Kantonsspital Winterthur (KSW) besuchen will, braucht künftig ein Covid-Zertifikat. Ab Freitag, 10. September müssen Besucher nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. In seiner Mitteilung vom Dienstag schreibt das KSW, dass sie so die Patientinnen sowie die Mitarbeitenden besser schützen möchten.

Nebst dem offiziellen Covid-Zertifikat können Besucher auch eine schriftliche Bestätigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test vorweisen. Weiterhin gilt, dass Patientinnen nur einen Besucher pro Tag für maximal zwei Stunden empfangen dürfen. Auch die Maskenpflicht wird trotz Zertifikatspflicht nicht aufgehoben.