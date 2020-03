Jetzt auch Spitalpersonal betroffen – KSW-Mitarbeitende mit Coronavirus infiziert Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantonsspitals Winterthur sind zu Hause in Isolation. Thomas Münzel

Alle Mitarbeitenden des Kantonsspitals Winterthur, die positiv getestet wurden, müssen für mindestens zehn Tage zu Hause in Isolation bleiben. Urs Jaudas

Das Gesundheitspersonal in den Spitälern ist jetzt und in naher Zukunft stark gefordert. Neben dem Arbeiten am Limit, kommt noch der Umgang mit der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hinzu. Dass das Kantonsspital Winterthur, mit 3500 Mitarbeitenden einer der grössten Arbeitgeber in der Region, bei seinen Angestellten auf Dauer überhaupt keine positiven Fälle feststellen würde, wäre wohl einem Wunder gleichgekommen.