Winterthurer Pflegekräfte stark gefordert – KSW-Personal nimmt sich viel Zeit

für Nöte der Corona-Patienten Pflegeleiterin Nadine Egloff und weitere Mitarbeitende geben Einblick in einen massiv veränderten Alltag am Kantonsspital Winterthur. Thomas Münzel

Corona-Trakt im Kantonsspital Winterthur: Als Vorsichtsmassnahme wurden alle Nachttische nach draussen gestellt, damit das Personal das Virus nicht über die Möbel verbreitet. Madeleine Schoder

Am Kantonsspital Winterthur (KSW) werden momentan rund zehn Corona-Patienten betreut. Sie alle leiden unter der vom Coronavirus ausgelösten neuen Lungenerkrankung Covid-19. Die Betreuung dieser Patienten ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sowohl für die Ärzte als auch für das Pflegepersonal. Auf den abgeschirmten Stationen schützen sich die Mitarbeitenden mit zusätzlichen Hygienemassnahmen. Dazu gehören unter anderem Schutzmäntel, Masken, Handschuhe und Brillen. «Die Massnahmen bedeuten einen massiven Mehraufwand für das gesamte Personal auf diesen Stationen», sagt Nadine Egloff, Leiterin Pflege am KSW. Doch sie weiss auch: Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. «Natürlich haben die Mitarbeitenden, die mit Covid-Patienten arbeiten, Respekt vor einer Ansteckung». Um so wichtiger sei es, die Hygienemassnahmen strikt einzuhalten.