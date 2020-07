Kantonsspital Winterthur – KSW will Küche und Cafeteria privatisieren Das Kantonsspital Winterthur plant, die Gastronomie an ein externes Unternehmen zu vergeben. Die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verunsichert. David Herter

Noch hat der Spitalrat über die Auslagerung des Bereichs Verpflegung nicht definitiv entschieden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden darüber aber bereits informiert. Foto: Enzo Lopardo

Wer im Spital war, der erzählt vom Essen. Was es gab und wie es schmeckte. Das Essen im Kantonsspital Winterthur (KSW) bewerten viele Patientinnen und Patienten als gut, zumindest in den Rezensionen auf Google. «Essen war gut», steht da, «Sehr helle Cafeteria, sehr freundlich» und «Das Essen ist abwechslungsreich und sehr gut». Bloss vereinzelt gibt es Kritik an den Köchinnen und Köchen des Spitals.